Kyivstoner вляпался в скандал из-за России: "у нас сейчас война?"

Украинский рэпер Kyivstoner (настоящее имя Альберт Васильев) попал в скандал из-за отрицания российской военной агрессии против Украины, которая длится уже восьмой год. Артист попал под критику после интервью, в котором принялся шепотом скандировать "Россия", а позже на возмущение своих подписчиков в сети стал делать вид, что не знает о войне.

Kyivstoner во время интервью, которое давал в Киеве россиянам, начал рассказывать, как он счастлив и доволен, а затем со смехом решил вместе с ними проскандировать "Россия!" - но челябинцы ничего не произнесли, и бывший участник группы "Грибы" проартикулировал это слово сам, размахивая руками.

После выхода интервью на видео украинцы стали возмущаться такому поведению Kyivstoner, и в его Instagram вскоре появились гневные комментарии под постом о намечающимся выступлении.

Фото: скрин комментариев instagram.com/kyivstoner

Рэпер, в свою очередь, вступил в дискуссию с одним из подписчиков и поинтересовался - какие к нему предъявляют претензии, и почему его слова расценили как преступление.

"Потому что у нас идет война уже 8 лет", - последовал ответ.

"Война? У нас сейчас война?" - стал изображать удивление Kyivstoner.

"Не сейчас, а с 2014-го года" - напомнили рэперу.

"Подожди. А раз война, почему ты не на войне, а во Львове? Во Львове война?" - продолжил "обезьянничать" Альберт Васильев.

Kyivstoner в сети рассказал, что не знает о российско-украинской войне (фото: t.me/ssternenko)

Стерненко расценил слова и поведение Kyivstoner, имеющего возможность жить в мирном Киеве и гастролировать по стране не под свист пуль и снарядов, как настоящий цинизм и "плевок" на защитников Украины, погибших при отражении нападения российских оккупантов в восточных областях нашей страны.

Kyivstoner часто рассказывает, что он вне политики, а на критику своих выступлений в РФ в свое оправдание заявляет, что, мол, привозит заработанные в России деньги в Украину. Артист имеет кроме паспорта гражданина Украины еще и гражданство США.

Видео: Kyivstoner попал в скандал из-за России