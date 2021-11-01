Легендарна українська співачка розлучилася з чоловіком: "я попросила покинути мене"

Українська співачка Ніна Матвієнко розлучилася зі своїм чоловіком Петром Гончаром. Артистка попросила його переїхати жити на дачу під Києвом після 50 років подружнього життя і майже перестала з ним спілкуватися.

74-річна Ніна Матвієнко повідомила, що більше не живе з батьком своїх трьох дітей, художником Петром Гончаром. Пара у 2021 році відсвяткувала 50-річчя подружнього життя – золоте весілля. Однак між ними немає тепла і душевного спілкування, і Ніна Матвієнко вирішила розлучитися з чоловіком.

"Я його попросила покинути мене. Він вважав, що він ще має своє життя, яке вибрав. Не було ніякого скандалу, нічого. Тут було розуміння, що від нього вже ніякої користі в будинку. Як з козла молока. Я сказала: "Говори людям, що я погана, або щось таке. Говори, що хочеш". Але всі кажуть, що він мене покинув", – поділилася Ніна Митрофанівна.

Вона зазначила, що це питання не є для неї болючим і вона втомилася забезпечувати чоловіка і всю сім'ю. За всі роки подружнього життя вона ніколи не дорікала чоловікові в тому, що є годувальницею сім'ї. Але вона втомилася тягнути все на собі.

"Я все життя була, як чоловік, забезпечувала сім'ю. Так навіщо воно на старість ще? У нього ніколи не було коштів. Ми жили на одну мою зарплату до 60 років. Але це була не його вина, бо батько був українським патріотом, збирав ікони, хоча і був комуністом, у нього забрали партійний квиток. І вже синові не було дороги через те, що сталося з батьком", - додала Матвієнко.

Як зазначає українська зірка, вони з чоловіком ніколи не сварилися і для неї багато років щастям було те, що у неї є чоловік і діти. Однак чоловік не завжди її підтримував.

"Одного разу діти хворіли, а мені потрібно було йти на концерт ідеологів. Я йду на репетицію, а він тікає з дому, наздоганяє мене і каже: "Я не буду теж з дітьми сидіти. Вони хворі, так що ти сиди з ними". Тому я 16 років була невиїзною за кордон ... тому що я не прийшла на цей концерт. Мене здали", - зізналася Ніна Матвієнко.

Ніна Матвієнко розлучилася з чоловіком після 50 років шлюбу