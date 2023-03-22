Конец марта принесет удачу этим знакам Зодиака: кто попал в список счастливчиков

Гороскоп на конец марта обещает удачу и счастье нескольким представителям зодиакального созвездия. Плутон в Водолее и Марс в Раке принесут им положительные изменения в карьере и личной жизни.

Телец

Амбициозные и динамичные Тельцы смогут пойти вперед в карьере и работе, а это им точно принесет успех. Плутон принесет важные изменения в профессиональную жизнь этого знака, и они могут задуматься о смене работы или пересмотреть свои цели. Звезды будут на стороне этого знака, какой бы выбор он не сделал и помогут добиться поставленной цели.

Марс в Раке позволит избавиться от финансовых проблем и почувствовать облегчение. Могут быть интересные изменения в личной жизни Тельца. У тех, кто уже в паре - отношения будут только укрепляться. А тех, кто все еще в поиске, ждут неожиданные знакомства.

Лев

Представителям этого знака звезды помогут закончить март стильно. Это отразится на карьере - появится шанс отличиться в своей сфере, его заметят коллеги и начальство. А также стоит ожидать вознаграждение за работу, которая была проделана ранее. Не исключено продвижение по службе.

Конец марта принесет Льву заряд энергии, он будет чувствовать себя более востребованным и радостным. Появится интерес к новым знаниям, желание разрушить рутину и найти новые впечатления. Это положительно отразится на карьере и в сфере общения с другими людьми. В последние дни месяца возможен поворотный момент, который позволит воплотить в жизнь какую-то мечту.

Дева

Транзит Венеры даст толчок Девам к расширению своих возможностей и перспектив. Можно подумать о новых путешествиях или исследованиях чего-то нового. А транзит Плутона заставит заняться самоанализом своей жизни, и представители этого знака захотят кардинальных изменений в своей жизни.

Возможно Девы разорвут токсичные отношения с какими-то людьми и завяжут общение с совершенно новыми людьми. Могут быть изменения в личной жизни, которые вытеснят всю негативную энергию и дадут мощный энергетический толчок в будущее.