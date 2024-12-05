Фаршированный карп, от которого слюнка течет: рецепт народного блюда к Рождеству

Фаршированный карп - не просто вкусное рождественское блюдо, а настоящее украшение праздничного стола. Приготовление блюд довольно интересное, а результат непременно ошеломит гостей.

О том, как готовить фаршированный карп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Что нужно для фаршированного карпа

Для того чтобы приготовить на Рождество фаршированного карпа, понадобятся эти продукты:

куриный бульон - 500 мл

молоко или сливки - 1 стакан

карп (неочищенный) - 1,2-1,5 кг

курятина (филе или мясо из бедра) - 450 г

морковь - 1 шт.

картофель - 1 шт.

лук - 2 шт.

чеснок - 1 зубчик

яйцо - 1 шт.

батон - 3 ломтика

сливочное масло - 80 г

клюква - 2 ягоды

соль - по вкусу

перец - по вкусу

растительное масло - для смазывания рыбы

Как готовить фаршированного карпа

Для того чтобы приготовить фаршированного карпа на Рождество, сначала рыбу нужно почистить от чешуи и внутренностей. Не стоит выбирать слишком крупную рыбу - так готовить сложнее. Также из карпа нужно удалить жабры и глаза.

Чтобы кожура легче снималась, рыбу можно промыть под теплой, но ни в коем случае не горячей водой. Сделайте надрезы у плавников, чтобы оставить их в готовом блюде, и осторожно отделите кожу от мяса.

Кожу важно отделить от брюшка карпа до позвоночника и хвоста. У головы и хвоста рыбы позвоночник нужно надрезать и снять кожицу так, чтобы она осталась целой, образовав оболочку для фарширования.

Как чистить рыбу для фарширования (скриншот / Смаколики Юлі)

Мясистую часть почистьте от всех косточек. Очистьте и нарежьте на кубики лук. Его нужно слегка поджарить до размягчения на сливочном масле.

Как готовить начинку для фаршированного карпа (скриншот / Смаколики Юлі)

Также для начинки нужно замочить кусочки батона в молоке или сливках до размягчения. Курятину нужно промыть и переложить в чашу блендера. Добавьте хлеб, отжимать жидкость не нужно.

Перемешайте ингредиенты до однородной пастообразной консистенции. Затем добавьте мясо рыбы, обжаренный лук и почищенный зубчик чеснока, и еще раз перемелите массу для начинки. Вместо блендера можно использовать мясорубку с мелким ситом.

Как приготовить начинку для фаршированного карпа (скриншот / Смаколики Юлі)

Разбейте в начинку яйцо, всыпьте по вкусу соль и перец. Тщательно перемешайте начинку. Чтобы попробовать ее на вкус, необходимо поджарить маленький кусочек, после чего при необходимости добавить в фарш соль или другие специи.

Почистьте морковь и картофель, нарежьте их неширокими кружочками. Для фарширования карпа в рыбную оболочку ложкой выложите всю рыбно-мясную начинку. Старайтесь выкладывать начинку так, чтобы рыба приобрела характерную "рыбную" форму.

Как фаршировать карпа (скриншот / Смаколики Юлі)

Выложите в форму для выпечки почти всю морковь и картофель. Положите на слой овощей фаршированную рыбу и закройте разрез карпа кружочками моркови и картофеля.

Как запекать фаршированный карп (скриншот / Смаколики Юлі)

Залейте рыбу бульоном. Выпекать фаршированного карпа нужно в течение 45 минут при температуре 180 градусов. Во время выпечки смажьте рыбу растительным маслом.

После выпекания фаршированного карпа можно украсить зеленью, помидорами и майонезом, а также сделать рыбе глаза из клюквы или малины.