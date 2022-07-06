Так картоплю ви ще не готували: український шеф-кухар показав оригінальні рецепти

Майже кожного дня картопля фігурує в стравах українців. Цей дійсно народний інгредієнт можна використати зовсім в незвичний спосіб.

Оригінальні рецепти з картоплі - розповів український шеф-кухар зі світовим ім'ям Юрій Ковриженко в програмі Все буде добре.

Картопляні кільця Інгредієнти: Картопля попередньо відварена в шкірці - 8 шт.

Сир твердий - 150 г

Суміш зелені

Сіль, перець

Олія для фритюру

Яйця - 2 шт.

Борошно - 5-6 столових ложок Спосіб приготування: Чистимо відварену картоплю та натираємо на терці.

Нарізаємо міленько пару гілочок петрушки та кропу.

Натираємо на терці сир.

Змішуємо отримані інгредієнти та кладемо отриману масу до кондитерського мішечка.

Покладіть пергаментний папір на плоску поверхню (яку ви потім покладете у морозильну камеру) та видавіть суміш на цей папір у вигляді "пончиків". Кільця треба протримати у морозильнику 3 години.

Далі ми збиваємо 2 яйця для кляру.

Кладемо наші кільця у збиті яйця й потім обвалюємо у панірувальних сухарях, це необхідно для того, щоб кільця зберегли форму, а сир не витік.

Далі кладемо кільця у фритюрницю (чи посуд з великою кількістю олії) на 3-5 секунди Наші кільця з картоплі готові! Готові кільця з картоплі (скрін з відео) Картопляні вафлі Інгредієнти: Картопля сира - 500 г

Сир твердий - 100 г

Зелень, листя салату

Яйця курячі - 2 шт.

Борошно - 80 г

Кукурудзяний крохмаль - 50 г

Розпушувач - 2 ч. л.

Ікра мойви - 1 банка

Сир м'який - 20 г

Молоко - 100 мл Спосіб приготування: Нарізаємо кубиками картоплю та відправляємо картоплю у блендер.

Натираємо твердий сир на терці.

Нарізаємо міленько небагато кропу та петрушки.

З отриманої картоплі слід вижати зайву вологу, для цього перекладаємо подрібнену картоплю на марлю та вижимаємо.

До отриманої картоплі додаємо сир та зелень.

До борошна заздалегідь додаємо розпушувач, отриману суміш додаємо до основних компонентів.

Додаємо кукурудзяний крохмаль.

Додаємо яйця.

Сіль перець на смак. Отримана суміш має бути рідкою, щоб розтектися по поверхні вафельниці. Готуються вафлі буквально 2-3 хвилини. Наш шеф-кухар рекомендує начинку з ікри мойви, яку слід не жалкувати та намазати товстим шаром, а також покласти шматочок м'якого сиру, листя салату та прикрасити маленькою гілочкою кропу або петрушки. Вафлі готові! Готові вафлі з начинкою (скрін з відео) Картопляний квас Інгредієнти: Вода - 5 л

Картопля відварена - 300 г

Сухий квас - 3-4 ст. л.

Борошно - 2 ст. л.

Свіжі дріжджі - 20 г

Цукор - 3 ст. л

Трави: липовий цвіт, чебрець, м'ята Спосіб приготування: Даємо звареній картоплі охолонути у той самій воді, у якій вона варилась. Потім в цій же воді ми товчемо картоплю.

До товченої картоплі ми додаємо борошно.

Слідом додаємо свіжі дріжджі.

Далі додаємо цукор. Усі компоненти ми перемішуємо та даємо настоятись у теплому місці протягом години. Потім цю настояну картопляну закваску ми переливаємо у каструлю та додаємо 5 літрів води.

Далі додаємо сухий квас.

Наостанок додаємо по 1 столовій ложці м'яти, чебрецю та липового цвіту.

Тепер треба лише дати настоятись квасу протягом 6 годин. З такими картопляними шедеврами, ви точно зможете здивувати своїх рідних та друзів. Смачного! Оригінальні страви з картоплі (скрін з відео)