Так картоплю ви ще не готували: український шеф-кухар показав оригінальні рецепти
Майже кожного дня картопля фігурує в стравах українців. Цей дійсно народний інгредієнт можна використати зовсім в незвичний спосіб.
Оригінальні рецепти з картоплі - розповів український шеф-кухар зі світовим ім'ям Юрій Ковриженко в програмі Все буде добре.
Картопляні кільця
Інгредієнти:
- Картопля попередньо відварена в шкірці - 8 шт.
- Сир твердий - 150 г
- Суміш зелені
- Сіль, перець
- Олія для фритюру
- Яйця - 2 шт.
- Борошно - 5-6 столових ложок
Спосіб приготування:
- Чистимо відварену картоплю та натираємо на терці.
- Нарізаємо міленько пару гілочок петрушки та кропу.
- Натираємо на терці сир.
- Змішуємо отримані інгредієнти та кладемо отриману масу до кондитерського мішечка.
- Покладіть пергаментний папір на плоску поверхню (яку ви потім покладете у морозильну камеру) та видавіть суміш на цей папір у вигляді "пончиків". Кільця треба протримати у морозильнику 3 години.
- Далі ми збиваємо 2 яйця для кляру.
- Кладемо наші кільця у збиті яйця й потім обвалюємо у панірувальних сухарях, це необхідно для того, щоб кільця зберегли форму, а сир не витік.
- Далі кладемо кільця у фритюрницю (чи посуд з великою кількістю олії) на 3-5 секунди
Наші кільця з картоплі готові!
Готові кільця з картоплі (скрін з відео)
Картопляні вафлі
Інгредієнти:
- Картопля сира - 500 г
- Сир твердий - 100 г
- Зелень, листя салату
- Яйця курячі - 2 шт.
- Борошно - 80 г
- Кукурудзяний крохмаль - 50 г
- Розпушувач - 2 ч. л.
- Ікра мойви - 1 банка
- Сир м'який - 20 г
- Молоко - 100 мл
Спосіб приготування:
- Нарізаємо кубиками картоплю та відправляємо картоплю у блендер.
- Натираємо твердий сир на терці.
- Нарізаємо міленько небагато кропу та петрушки.
- З отриманої картоплі слід вижати зайву вологу, для цього перекладаємо подрібнену картоплю на марлю та вижимаємо.
- До отриманої картоплі додаємо сир та зелень.
- До борошна заздалегідь додаємо розпушувач, отриману суміш додаємо до основних компонентів.
- Додаємо кукурудзяний крохмаль.
- Додаємо яйця.
- Сіль перець на смак.
Отримана суміш має бути рідкою, щоб розтектися по поверхні вафельниці. Готуються вафлі буквально 2-3 хвилини.
Наш шеф-кухар рекомендує начинку з ікри мойви, яку слід не жалкувати та намазати товстим шаром, а також покласти шматочок м'якого сиру, листя салату та прикрасити маленькою гілочкою кропу або петрушки.
Вафлі готові!
Готові вафлі з начинкою (скрін з відео)
Картопляний квас
Інгредієнти:
- Вода - 5 л
- Картопля відварена - 300 г
- Сухий квас - 3-4 ст. л.
- Борошно - 2 ст. л.
- Свіжі дріжджі - 20 г
- Цукор - 3 ст. л
- Трави: липовий цвіт, чебрець, м'ята
Спосіб приготування:
- Даємо звареній картоплі охолонути у той самій воді, у якій вона варилась. Потім в цій же воді ми товчемо картоплю.
- До товченої картоплі ми додаємо борошно.
- Слідом додаємо свіжі дріжджі.
- Далі додаємо цукор.
Усі компоненти ми перемішуємо та даємо настоятись у теплому місці протягом години.
- Потім цю настояну картопляну закваску ми переливаємо у каструлю та додаємо 5 літрів води.
- Далі додаємо сухий квас.
- Наостанок додаємо по 1 столовій ложці м'яти, чебрецю та липового цвіту.
- Тепер треба лише дати настоятись квасу протягом 6 годин.
З такими картопляними шедеврами, ви точно зможете здивувати своїх рідних та друзів. Смачного!
Оригінальні страви з картоплі (скрін з відео)
Раніше ми писали, як приготувати картоплю-фрі вдома.
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