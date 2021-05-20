Карантин не перешкода. Скільки коштує кав'ярня в Києві і що потрібно знати про цей бізнес

Посилення локдауну на початку цього року не злякало інвесторів, які вирішили відкривати заклади громадського харчування. За чотири місяці цього року в Києві відкрилося близько 50 закладів, з яких 15 - кав'ярні.

Кав'ярні - найбільш динамічно розвивається сегмент ресторанного бізнесу, додала експерт.

Кавовий бізнес

Якби американська мережа кав'ярень Starbucks вирішила вийти на український ринок, тут би вона зіткнулася з сильною конкуренцією. Тільки в Києві працює вже кілька сотень кав'ярень.

Українці вимогливі до якості напою, але готові за нього платити. Середня ціна чашки капучино в кав'ярнях України зросла на 10% - з 34 гривень у 2019 році до 38 гривень у 2020 році, сказано в дослідженні компанії з автоматизації закладів Poster. Через конкуренцію ресторатори та власники кав'ярень змушені стримувати ціни, незважаючи на торішню девальвацію гривні. Середній чек у кав'ярнях також зріс незначно - на 11% - з 47 гривень у 2019 році до 53 гривень у 2020 році (медіанне значення).

"Ціна на каву в наших закладах у 2020 році практично не змінилася. Ціни зросли в основному тільки на кондитерські вироби. Багато інгредієнтів в їх складі - імпортні. Локдауни в різних країнах позначилися на вартості і термінах імпорту, тому ціна на "кондитерку" виросла десь на 5-15%", - розповідає партнер First Point Espresso Bar в Києві Давид Гороховський.

Курс на розвиток

Кавовий бізнес приваблює інвесторів з кількох причин. Одна з них, каже Насонова, це відносно невеликий обсяг інвестицій. Стати власником свого невеликого бізнесу можна за 20-30 тисяч доларів.

Крім того, цей бізнес здається простим. Потрібно пройти нетривалі за часом курси і навчитися готувати напої, ввести в асортимент хлібобулочні вироби та десерти.

"Зараз існує тренд на перетворення кав'ярень в міські кафе, де крім "спешелті" каву пропонують їжу і навіть алкоголь. Перші маячки цього процесу з'явилися ще близько двох років тому, коли кав'ярні стали додавати в меню одну-дві позиції їжі: авокадо-тост, солодку і солону вівсянку, яйця Бенедикт. Зараз багато кав'ярень відразу відкриваються з повноцінним меню", - пояснює Давид Гороховський.

Звичайно, далеко не всі нові заклади стають успішними. Приблизно кожна друга нова кав'ярня в цьому бізнесі закривається в перший рік роботи. І найчастіше це відбувається через головну помилку початківців рестораторів - неправильно підібраного місця.

Кав'ярню найкраще відкривати в місцях з великими транспортними потоками - біля парків, зупинок громадського транспорту або виходів з метро. І мова не йде тільки про центральну частину міста, каже Ольга Насонова. Навпаки, багато нових закладів відкривають якраз в спальних мікрорайонах, де через віддалену роботу стає більше відвідувачів.