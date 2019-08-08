У "Кварталі 95" визначилися з заміною Зеленського: фото нового актора

Володимир Зеленський після того, як вступив на посаду президента України, перестав брати участь у шоу від "Кварталу 95" і втратив статус лідера студії. Тепер головним "квартальщиком" став Євген Кошовий.

Але гумористи вирішили, що без Зеленського їм ніяк не обійтися. Тому не так давно було проведено кастинг серед коміків, які могли б пародіювати президента у "Вечірньому Кварталі".

Учасники шоу "Вечірній Квартал" (фото: kvartal95.com)

Як сказав Кошовий в коментарі "Знай.uа", зараз "квартальщики" "на фінішній прямій вибору".

"Це, швидше за все, буде Юра Великий, який був одним з братів Шумахерів. Як відомо, один поїхав дуже далеко. Хто точно буде пародіювати Вову - ви дізнаєтеся в Одесі 13 серпня на нашому концерті", - сказав він.

Юрій Великий буде пародіювати Зеленського в "Кварталі 95" (фото: instagram.com/yuri_velikiy)

Ну, а роль першої леді, запевнив Кошовий, залишиться за Оленою Кравець, яка не так давно показала справжнє обличчя.

Відзначимо, що Юрій Великий у своєму Instagram вже похвалився новим статусом і образом.

Юрій Великий пародіює Зеленського

Раніше стало відомо, ким Володимир Зеленський мріє стати після свого президентства.