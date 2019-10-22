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"Квартал 95" висміяв соратників Зеленського в новому відео

STYLERТелешоу    22.10.2019 - 21:33
"Квартал 95" висміяв соратників Зеленського в новому відео
"Квартал 95" висміяв депутатів Ради (фото: kvartal95.com)

Учасники "Кварталу 95" показали пародію на депутатів партії "Слуга народу" і Володимира Зеленського

"Квартал 95" висміяв Володимира Зеленського, а також депутатів Верховної Ради з партії "Слуга народу". Забавну пародію актори студії Євген Кошовий, Володимир Мартинець і Юрій Великий показали у новому випуску шоу "Вечірній Квартал".

За сюжетом, депутат партії "Слуга народу" вперше проголосував проти законопроекту. Таким чином актори натякають на те, що більшість парламентаріїв голосують за вказівками згори.

&quot;Квартал 95&quot; висміяв соратників Зеленського в новому відео

"Квартал 95" висміяв депутатів Ради (фото: kvartal95.com)

"Слухай, може мені по-швидкому собі руки ампутувати? Ну, типу, я не міг, не голосував", - говорить "депутат" Кошовий.

"Ну і нафіга ти без рук партії "Слуга Народу" потрібен будеш? Ні проголосувати, ні поаплодувати після голосування", - відповідає йому колега.

"А може мені зайти в Instagram і Зеленському всі фотки пролайкати?" - не угомоняєтся герой Кошового.

"А ти що до цього не лайкав?" - запитав Мартинець, а отримавши негативну відповідь, звернувся до "слуги народу": "Так, а як ти в партію потрапив? Блатний чи що?"

Все це дійство відбувається в туалеті Верховної Ради, де парламентарії ховаються від Володимира Зеленського.

Депутат Слуги народу, який проголосував ПРОТИ Новий Вечірній Квартал 2019

Уявіть, що депутат партії "Слуга Народу" вперше проголосував проти. - Слухай, може мені по-швидкому собі руки ампутувати? Ну, типу, я не міг, не голосував. - Ну і нафіга ти без рук партії "Слуга Народу" потрібен будеш? Ні проголосувати, ні поаплодувати після голосування. Квітки на новий "Вечірній Квартал" тут: http://kvartal95.com/afisha/kvartal95/

Опубліковано Студія "Квартал 95" Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

"Квартал 95" висміяв депутатів Ради

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  • Ну очень даже! Талант не пропьешь
  • Прикольний номер
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  • Молодцы!

Але далеко не всіх розвеселила ця пародія, особливо на тлі недавнього скандалу з "Кварталом 95" і хором Верьовки, які заспівали зі сцени про згорілий будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

  • В каждой шутке есть только доля шутки, все остальное правда
  • Нам уже не смешно
  • Так смешно, если не было так грустно

&quot;Квартал 95&quot; висміяв соратників Зеленського в новому відео

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