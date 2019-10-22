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"Квартал 95" высмеял соратников Зеленского в новом видео

STYLERТелешоу    22.10.2019 - 21:33
"Квартал 95" высмеял соратников Зеленского в новом видео
"Квартал 95" высмеял депутатов Рады (фото: kvartal95.com)

Участники "Квартала 95" показали пародию на депутатов партии "Слуга народа" и Владимира Зеленского

"Квартал 95" высмеял Владимира Зеленского, а также депутатов Верховной Рады из партии "Слуга народа". Забавную пародию актеры студии Евгений Кошевой, Владимир Мартынец и Юрий Великий показали в новом выпуске шоу "Вечерний Квартал".

По сюжету, депутат партии "Слуга народа" впервые проголосовал против законопроекта. Таким образом актеры намекают на то, что большинство парламентариев голосуют по указаниям свыше.

&quot;Квартал 95&quot; высмеял соратников Зеленского в новом видео

"Квартал 95" высмеял депутатов Рады (фото: kvartal95.com)

"Слушай, может мне по-быстрому себе руки ампутировать? Ну, типа, я не мог, не голосовал", - говорит "депутат" Кошевой.

"Ну и нафига ты без рук партии "Слуга народа" нужен будешь? Ни проголосовать, ни поаплодировать после голосования", - отвечает ему его коллега.

"А может мне зайти в Instagram и Зеленскому все фотки пролайкать?" - не угомоняется герой Кошевого.

"А ты что до этого не лайкал?" - спросил Мартынец, а получив отрицательный ответ, обратился к "слуге народа": "Так, а как ты в партию попал? Блатной что ли?"

Все это действо происходит в туалете Верховной Рады, где парламентарии прячутся от Владимира Зеленского.

Депутат Слуги народу, який проголосував ПРОТИ Новий Вечірній Квартал 2019

Уявіть, що депутат партії "Слуга Народу" вперше проголосував проти. - Слухай, може мені по-швидкому собі руки ампутувати? Ну, типу, я не міг, не голосував. - Ну і нафіга ти без рук партії "Слуга Народу" потрібен будеш? Ні проголосувати, ні поаплодувати після голосування. Квитки на новий "Вечірній Квартал" тут: http://kvartal95.com/afisha/kvartal95/

Опубліковано Студия "Квартал 95" Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

"Квартал 95" высмеял депутатов Рады

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Но далеко не всех повеселила эта пародия, особенно на фоне недавнего скандала с "Кварталом 95" и хором Веревки, которые спели со сцены про сгоревший дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

  • В каждой шутке есть только доля шутки, все остальное правда
  • Нам уже не смешно
  • Так смешно, если не было так грустно

&quot;Квартал 95&quot; высмеял соратников Зеленского в новом видео

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