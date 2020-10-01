Курсант, який мав летіти у фатальному Ан-26, дав перше інтерв'ю: найбільше дружив із Віталіком

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом (колаж: РБК-Україна)

Один з курсантів за збігом обставин не сів у фатальний Ан-26, що впав під Чугуєвом

У страшній катастрофі під Чугуєвом 25 вересня загинуло 26 осіб з 27-ми, що були на борту Ан-26 в той фатальний вечір. Дивом вдалося вижити лише В'ячеславу Золочівському, а ще один курсант за збігом обставин так і не став пасажиром того рейсу.

Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Валентин Рейзер розповів про своїх загиблих товаришів, пише wz.lviv.ua

"Я дуже добре знав багатьох із курсантів, які полетіли на літаку і, на жаль, не повернулися. Дмитро Андрущенко, Олександр Бойко... Знав всю 133-ю групу. Ростислав Булій, Олександр Клевець, Микола Микитенко, Богдан Матвійчук, Костянтин Зибюк, Руслан Шеремет... Всі вони перейшли на третій курс. Я був їх одногрупником, але кілька днів тому перевівся на інженерний факультет, на спеціальність "авіаційне озброєння", - розповідає Валентин.

Більше всіх хлопець товаришував з Віталієм Вільховим (хлопець помер у лікарні після сильних опіків).

"Вчився з ним ще у Військовому ліцеї імені Героїв Крут у Львові, він був на рік від мене старший. У нас було багато спільних друзів, знайомих. З перших днів знайшли з ним спільну мову. Ходили у звільнення. Він ні в чому нікому не відмовляв. Відгукувався на чиєсь прохання про допомогу. Умів підтримати товариша в скрутну хвилину. Під час навчання у Львові Віталік запрошував мене в гості до себе додому, але побувати там я не встиг..." - додав Валентин Рейзер.

У той фатальний день Віталій не був допущений до польоту, що і врятувало йому життя.

Нагадаємо, що військовий літак Ан-26Ш, бортовий номер 76, впав всього в кілометрі від аеродрому в Чугуєві Харківської області. Трагедія сталася о 20:45 25 вересня. З 27 військових, які перебували на борту, вижити вдалося лише одному.

Раніше ми писали, що у Харкові попрощалися з Віталієм Вільховим, який вижив в момент катастрофи, але помер на ранок 26 вересня від страшних опіків 90 відсотків тіла.