Курс долара: українцям озвучили несподіваний прогноз

Курс долара в Україні може різко стрибнути вгору (фото: РБК-Україна)

Експерт розповів, що буде з курсом долара в Україні на тлі спалаху коронавірусу у світі

Курс долара в Україні на тлі коронавірусу може сильно змінитися. Правда, на думку експертів, COVID-19 суттєво вплине на курс валют в нашій країні тільки в тому випадку, якщо спалах захворювання призведе до карантину в окремих регіонах.

"Поки ми маємо лише один яскравий приклад впливу - економіка Китаю, де коронавірус потрапив у поле зору політиків і ринків наприкінці січня. Це обернулося збільшеними "вихідними" з нагоди святкування Місячного Нового року, що серйозно вплинуло на економічну активність в країні. Крім спаду у виробничих галузях, оскільки заводи стояли без роботи, ще більш різкий спад спостерігається у сфері послуг", - розповів у коментарі Styler голова українського підрозділу однієї з європейських інвесткомпаній Володимир Позній.

Він зазначив, що на тлі прогнозів про зростання кількості хворих, курс юаня просідав, втративши близько 3% за місяць. Однак юань - малорухома валюта.

Курс гривні може виявитися набагато більш уразливим з двох причин. Перша: є побоювання, що уповільнення української економіки накладеться на загальносвітове уповільнення або навіть спад. Друга: Народний банк Китаю має значні резерви, які використовують для стабілізації курсу в часи волатильності. НБУ не має настільки значних коштів, тому буде діяти обережніше.

"Втім, все зазначене - це лише ризики, але не основний сценарій. Правило "попереджений - значить озброєний" цілком може подіяти для України. Весь світ бачить наслідки і бореться з ними, що змушує з оптимізмом дивитися в майбутнє", - резюмував експерт.

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