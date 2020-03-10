Як обвал ринків вплине на курс долара і Україну: головне

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерти прогнозують зростання курсу долара до 26 грн

На тлі обвалу світових фондових бірж курс долара в найближчі дні може бути нестабільним. До яких наслідків для України призведе ситуація, що склалася на глобальному фінансовому ринку - в матеріалі РБК-Україна.

Що відбувається на фондових біржах

У понеділок ключові індекси на ринках Європи, США і країн Азії різко обвалилися. Цьому сприяло рекордне падіння цін на нафту після зриву угоди між ОПЕК+ і Росією.

Учасники переговорів не змогли домовитись про обмеження видобутку нафти у відповідь на падіння попиту через коронавірус. Так, ціна марки Brent знизилася на 31% до $31,02, досягнувши мінімуму 2016 року. За добу країни ОПЕК втратили $ 500 млн.

Станом на 10 березня, вартість нафти на торгах почала зростати. Ціна марки Brent збільшилася на 5% (до $ 37,4). Також зростає вартість марки нафти WTI ($34).

Торги на китайських біржах 10 березня відкрилися невеликим зростанням котирувань. Індекс Шанхайської фондової біржі SSE Composite зріс на 0,61%, індекс SZSE Component - на 0,87%. У Гонконзі основний індекс Hang Seng виріс на 0,98%.

Після падіння відновлюються європейські ринки. Індекс STOXX 600 виріс на 2,7%, нафтової індекс SXEP збільшився на 3,6%.

Експерти прогнозують падіння гривні

Паніка на світових ринках може позначитися на курсі валют в Україні. Експерти очікують стрибок курсу долара в найближчі кілька днів.

У коментарі РБК-Україна аналітик Альпарі Максим Пархоменко повідомив про високу ймовірність зростання курсу до позначки 26 гривень за долар до кінця цього тижня.

Однак, на думку експерта, подальшого падіння гривні до 30 грн/дол очікувати не варто, оскільки Нацбанк буде знижувати волатильність курсу.

Раніше Міністерство фінансів України скасувало запланований на 10 березня аукціон з розміщення ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики). На думку Пархоменко, через паніку на фондових ринках було б малоймовірно залучити капітал в результаті цього аукціону.

Варто відзначити, що 10 березня долар подорожчав на 0,34 грн. Курс на міжбанку становить 25,35 гривень за долар. В обмінних пунктах ціна долара злетіла на 80 копійок в порівнянні з попереднім робочим днем, до 25,86 гривень за долар.

Вартість палива на АЗС може знизитися

В Антимонопольному комітеті України повідомили, що очікують зниження цін на бензин від роздрібних мереж заправок. Падіння вартості нафти на світових ринках є одним з істотних факторів, що впливають на формування оптових цін на нафтопродукти, зокрема бензин і дизельне паливо.

В АМКУ стежитимуть за подальшою динамікою вартості палива на АЗС. Однак в Антимонопольному комітеті також зазначили, що не варто розраховувати на зниження до 30%, оскільки крім ціни сирої нафти також необхідно враховувати витрати на переробку та транспортування.