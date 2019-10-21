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Курс долара в Україні: чого чекати у 2020 році

STYLERЖиття    21.10.2019 - 17:34
Курс долара в Україні: чого чекати у 2020 році
Курс долара в Україні (ілюстративне фото)

Експерт розповів, що буде з курсом долара в Україні у 2020 році

На курс долара в Україні у 2020 році впливатимуть багато різних факторів. Відповідно до прогнозів НБУ і Міністерства фінансів, девальвація нижче 28 грн за 1 долар США не очікується. Такий прогноз у коментарі для Styler зробив банкір і фінансист Станіслав Лисянський.

За словами експерта, тільки кардинальна зміна настроїв нерезидентів, зовнішня кон'юнктура ринків та геополітична ситуація можуть змінити плановий прогноз українського уряду.

Крім того, Лисянський розповів, чого чекати від курсу долара у листопаді та грудні цього року.

"24 жовтня пройде засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому фінансовий ринок очікує чергове зниження облікової ставки. А це, в свою чергу, суттєво вплине на позиції ОВДП та гривні - зменшить їх інвестиційну привабливість. І як наслідок, запустить ланцюгову реакцію, тому що призведе до зниження інтересу нерезидентів до ОВДП і скорочення вливання валюти в економіку України та може стати причиною невеликої девальвації гривні", - говорить експерт.

З іншого боку, в Україні очікують рекордні надходження від продажу аграріями сільськогосподарської продукції, що в змозі повністю компенсувати дефіцит.

Також, каже Лисянський, Нацбанк в очікуванні припливу валюти збільшив плановий обсяг купівлі на міжбанківському валютному ринку України до $30 млн в день.

"Таким чином, ми не розраховуємо на значну девальвацію. Прогноз по курсовому коридору - 24,5-26,5 грн за 1 долар США до кінця поточного року", - резюмував він.

Курс долара в Україні: чого чекати у 2020 році

Курс долара в Україні (ілюстративне фото)

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