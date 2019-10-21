Курс долара закріпився вище рівня 25 гривень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав до 25 гривень, євро - до 28 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 25,14 гривень за долар, курс євро виріс на 13 копійок до 28,05 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,87 (24,80 - 18 жовтня), продажу - 25,14 (25,11 - 18 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,55 (27,40 - 18 жовтня), продажу - 28,05 (27,92 - 18 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,55 - 18 жовтня), продажу 3,93 (3,92 - 18 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,90-25,15 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 21 жовтня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок до 25,03 гривень за долар, курс купівлі до 25,01 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,95 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 отября довідковий курс на рівні 25,01 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 18 жовтня (25,00). Таким чином, офіційний курс на 22 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 15-18 жовтня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 31,00 млн доларів і продав на таку ж суму - 31,00 млн доларів.

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.