Курс долара в Україні: розворот може відбутися в будь-який момент

Курс долара в Україні в грудні продовжує позитивну тенденцію по відношенню до гривні, яка почалася ще кілька місяців тому. Так, на 3 грудня долар знову впав до нового мінімуму. Національний банк встановив курс на рівні 23,9 гривень за один долар США.

Але розворот може відбутися в будь-який момент, що призведе до обвалу національної валюти на ринку, вважають експерти, пише Мінфін.

На зростання гривні в Україні впливає значний інтерес до українських держпаперів і приплив валюти від інвестицій в них. Якщо така тенденція збережеться, курс долара до кінця року утримається в поточному діапазоні.

Крім цього чинника, на зміцнення нацвалюти впливає повернення в країну капіталу в очікуванні великої приватизації, а також відкриття ринку землі та ряду концесійних проектів.

Курс долара в Україні (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Що може розвернути курс у зворотний бік

Приплив іноземної валюти зможе утримати рівень долара нижче 24 грн.

"Створюється враження, що на Україну відкриті великі інвестиційні ліміти і не всі ще інвестори зайшли в позиції. Але гривня дуже чутлива до цієї динаміки, тому розворот може відбутися в будь-який момент", - відзначає аналітик Андрій Шевчишин.

Експерт також зазначив, що на сьогоднішній день на курс не впливають навіть негативні новини та заяви політиків всередині країни.

Аналітики вважають, що до "різдвяних канікул", куди скоро підуть західні країни, валютний ринок може відчувати дефіцит пропозицій. І це негативно вплине на національну валюту.

"Як тільки приплив інвестицій в ОВДП сповільниться, гривня розвернеться і буде повільно відкочуватися вниз у пошуках рівноважних рівнів - 26-27 грн", - впевнений Шевчишин.