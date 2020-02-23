Курс долара в Україні: експерти здивували несподіваним прогнозом

Курс долара в Україні у 2020 році буде стабільним у найближчі дні. Експерти повідомляють, що на даний момент є сенс купити долари, так як в довгостроковій перспективі вони подорожчають.

Також, за словами Андрія Шевчишина, ринок продовжить тримати паузу під час роботи місії МВФ в Україні. Про подробиці інформує сайт "Сьогодні".

"Хоча кредит Фонду не є необхідністю, співпраця з ним підвищує інвестиційну привабливість України. У той же час, на світових ринках долар продовжує зростати, оскільки інвестори на тлі ризиків глобальної пандемії коронавіруса, падіння і гальмування світових економік, поспішають піти у безпечні активи", - зазначив Шевчишин.

Олег Пендзін впевнений, що курс на наступному тижні, як і раніше, буде визначати Національний банк. "Знизивши облікову ставку рефінансування, регулятор захопився стримуванням інфляції, тому й не дозволяє курсу гривні рости. Звідси мій прогноз на наступний тиждень: курс залишиться стабільним і приблизно таким же, як і був на цьому тижні - 24,5 грн за долар", - зазначив він.

До речі, директор "Банк Кредит Дніпро" Олег Курінний і фінансовий аналітик Василь Невмержицький також стверджують, що особливих змін щодо курсу очікувати найближчим часом не варто.