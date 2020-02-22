ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара 2020: експерти розповіли, які зміни чекають на українців

STYLERЖиття    22.02.2020 - 16:43
Курс долара 2020: експерти розповіли, які зміни чекають на українців
Курс долара в Україні - які зміни чекають на українців

Курс долара на наступному тижні буде досить стабільний

Курс долара в Україні на наступному тижні залишиться в рамках 24,45-24,55 грн/$. Банкіри та експерти роблять спокійні прогнози і не бояться, що можуть помилитися. Про це інформує видання "Страна".

На даний момент головними продавцями долара залишаються українські підприємства-експортери. Вони продовжують платити податки, тому конвертують виручку. Також активність проявляють агропідприємства, що конвертують заробітки під посівну. Чого не скажеш про іноземців, які раніше досить часто продавали долар під купівлю гривневих держоблігацій.

У Мінфіну є надія, що нерезиденти проявлять себе 25 лютого - в день коли намічено розміщення 7-річних ОВДП. А ще трьох випусків паперів на різні терміни. При цьому уряд створив новий прецедент - зробив всі випуски безлімітними.

"Це говорить про дві речі. Що, по-перше, в Мінфіні поняття не мають, скільки ресурсу прийде під нове розміщення, і бояться не вгадати з обсягами, виставляючи ліміти. По-друге, цілком очевидно, що в лютому бюджет знову не виконають, і, можливо, сильно. Тобто Кабміну гроші дуже потрібні", - зазначив Невмержицький.

Тим не менш, що стосується курсу - ситуація особливо мінятися не буде. За словами Олега Курінного, міжбанк на наступному тижні залишиться в рамках 24,45-24,55 грн/$.

Курс долара трохи зріс на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
Новини України Курс долара
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся