Курс долара 2020: експерти розповіли, які зміни чекають на українців

Курс долара в Україні - які зміни чекають на українців

Курс долара на наступному тижні буде досить стабільний

Курс долара в Україні на наступному тижні залишиться в рамках 24,45-24,55 грн/$. Банкіри та експерти роблять спокійні прогнози і не бояться, що можуть помилитися. Про це інформує видання "Страна".

На даний момент головними продавцями долара залишаються українські підприємства-експортери. Вони продовжують платити податки, тому конвертують виручку. Також активність проявляють агропідприємства, що конвертують заробітки під посівну. Чого не скажеш про іноземців, які раніше досить часто продавали долар під купівлю гривневих держоблігацій.

У Мінфіну є надія, що нерезиденти проявлять себе 25 лютого - в день коли намічено розміщення 7-річних ОВДП. А ще трьох випусків паперів на різні терміни. При цьому уряд створив новий прецедент - зробив всі випуски безлімітними.

"Це говорить про дві речі. Що, по-перше, в Мінфіні поняття не мають, скільки ресурсу прийде під нове розміщення, і бояться не вгадати з обсягами, виставляючи ліміти. По-друге, цілком очевидно, що в лютому бюджет знову не виконають, і, можливо, сильно. Тобто Кабміну гроші дуже потрібні", - зазначив Невмержицький.

Тим не менш, що стосується курсу - ситуація особливо мінятися не буде. За словами Олега Курінного, міжбанк на наступному тижні залишиться в рамках 24,45-24,55 грн/$.