Курс долара в Україні: експерти спантеличили своєрідним прогнозом

Долар в Україні подешевшав на 21 копійку, а євро – на 30. Однак експерти обіцяють, що такий стан речей триватиме не довго і вже навесні іноземна валюта почне дорожчати.

Курс буде коливатися в межах 20-50 копійок, максимум – в межах гривні, тому бігти в обмінники не має великого сенсу, каже економіст Олексій Кущ, передає "Сьогодні".

"Але це не означає, що буде девальвація постійна. Будуть відбуватися зворотні курсові корекції, в бік зміцнення. Тому зараз такий своєрідний рівноважний ринковий курс", - говорить експерт.

Продукти харчування через зміцнення гривні навряд чи подешевшають, проте є і позитивні моменти: подібний валютний клімат вигідний для відкриття гривневого депозиту.

"Можна обирати не настільки надійний банк. Але той, що пропонує високі процентні ставки. Тут головне правильно розміщувати депозит – до 200 тис. гривень. Якщо депозит на термін більше трьох місяців, то вже виникають курсові ризики", – говорить Олексій Кущ.

Крім того, імпортні товари чутливі до курсу валюти. Тому зараз можна прицінитися до імпортної техніки.