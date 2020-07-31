Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 31 липня

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 2 копійки, євро наблизився до рівня 33 гривні

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 2 копійки до 27,76 гривень за долар. Курс євро виріс на 36 копійок до 32,91 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,54 (27,51 - 30 липня), продажу - 27,76 (27,74 - 30 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,27 (32,00 - 30 липня), продажу - 32,91 (32,55 - 30 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,50 (3,50 - 30 липня), продажу 3,90 (3,90 - 30 липня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 31 липня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,67 гривень за долар, курс купівлі до 27,65 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 32,91 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 31 липня довідковий курс на рівні 27,66 грн/долар, знизивши його порівняно з 30 липня (27,69 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,60 - 27,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні за липень 2020 року зріс на 3,7% з 26,69 гривень за долар до 27,69 гривень за долар.

У НБУ вважають, що тимчасове зростання турбулентності на валютному ринку і девальвація гривні в липні обумовлені ситуативними, психологічними чинниками