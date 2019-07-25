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Курс долара може впасти до 20 грн: експерт ошелешив прогнозом

STYLERЖиття    25.07.2019 - 13:32
Курс долара може впасти до 20 грн: експерт ошелешив прогнозом
Курс долара в Україні (ілюстративне фото)

Експерт розповів, чого чекати українцям від курсу долара в найближчі місяці

Курс долара може впасти до 20 гривень. Це пов'язано з тим, що в Україні склалася досить сприятлива ситуація для гривні. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів фінансист і інвест-банкір Тарас Козак.

Козак впевнений, що західні бізнесмени позитивно оцінили підсумки парламентських виборів в Україні. Тому вельми вірогідні прямі інвестиції в економіку нашої країни.

"Повірте, ніхто не знає, яким буде курс долара до гривні! Ні президент Володимир Зеленський, ні голова НБУ Яків Смолій, ні дилери НБУ. Так, долар падає до гривні, вже нижче 25,50 на міжбанку і приблизно 25,60 в обмінниках. Цілком може впасти нижче. Так, долар може бути і 25, і значно нижче. Іноземцям подобаються наші гривневі ОВДП. На цьому тижні таких паперів куплено ще на $200 млн, ці кошти, мабуть, теж з-за кордону. Поки припливають лише портфельні інвестиції. Втім Захід досить позитивно оцінює результати парламентських виборів. Тому хороша майбутня коаліція і призначення технократичного уряду цілком можуть відкрити шлюзи для довгоочікуваних багатомільярдних прямих інвестицій з-за кордону. Долар може провалитися навіть до 20. Чекати недовго. Через місяць все буде зрозуміло", - написав експерт.

Курс долара може впасти до 20 грн: експерт ошелешив прогнозом

Скріншот

Курс долара може впасти до 20 грн: експерт ошелешив прогнозом

Скріншот

"А поки диверсифікуйте свої активи. Тримайте у різних кошиках. Я рекомендую мати величенький гривневий кошик", - порадив він українцям.

Курс долара може впасти до 20 грн: експерт ошелешив прогнозом

Скріншот поста (facebook.com/t.m.kozak)

Раніше ми писали про те, що український бізнес дав прогноз курсу долара на рік вперед.

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