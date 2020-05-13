Курс долара прискорив зниження на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 26,70 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 13 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,80 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 28,95 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 28,9344 - 28,9534 грн/євро, російський рубль 0,3625 - 0,3629 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6800 26,7000 EUR/UAH 28,9344 28,9534 RUB/UAH 0,3625 0,3629

Нагадаємо, 12 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7350 - 26,7600 грн/долар, євро 29,0823 - 29,1068 грн/євро, російський рубль 0,3653 - 0,3658 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 гривень за долар, що менш ніж на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 травня, встановлений на такому рівні: 26,7947 гривень за 1 долар (-0,0249 грн). При цьому курс долара на 12 травня становить 26,8196 гривень за 1 долар.

Верховна рада 13 травня розгляне так званий "антиколомойский" законопроект, який ускладнить повернення "Приватбанку" Ігоря Коломойського.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту 2571-д.