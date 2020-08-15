Курс долара 2020: експерти приголомшили прогнозом на осінь

Експерти розповіли, що буде з курсом долара найближчим часом і коли розпочнеться рух до 30 грн/$. Про це розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, передає видання Страна.

"Варто виділити сьогоднішню вербальну інтервенцію глави Мінфіну, який сказав, що курс гривні не опуститься нижче 30 гривень за долар, а інфляція не підніметься вище 10%", - прокоментував експерт.

Рух до 30 грн/$ фахівці прогнозують ближче до жовтня-листопада 2020 року. Однак на даний момент таких різких стрибків не передбачається. При цьому аналітики вбачають передумови до негативних тенденцій.

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький зазначив: "Ми чуємо тривожні новини про наших сусідів, а саме про страйк на білоруському Мозирському нафтопереробному заводі. Саме з цього НПЗ приходить значна частина бензину і дизеля для українських заправок. Є побоювання, що зупинка відвантажень з цього підприємства може підштовхнути нагору ціни на нафтопродукти, що позначиться на наших споживачах (населенні та бізнесі), так і на попит на долар теж - його потрібно буде більше для імпорту".

Актуальною залишається також тема покупки долара під виплати дивідендів іноземними банками. Також скарбники стежать за новинами по ОВДП. Невмержицький запевняє, що уряд почне залучати більше валют, оскільки є необхідність перекрити великі виплати за держборгом, які чекають на наступному тижні.

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