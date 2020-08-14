Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час пандемії

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час пандемії коронавіруса Україна інтенсивніше всього торгувала з Китаєм

За підсумками першого півріччя 2020 року частка Китаю у зовнішньому обороті України (експорт і імпорт товарів і послуг) склала 12,5% (6 789,2 млн доларів). У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Росія перебуває на другому місці (4 870,7 млн доларів і 9,0%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою.

Далі йдуть Німеччина (3 738,9 млн доларів, 6,9%), Польща (3 432,4 млн доларів, 6,3%) і США (2 819,7 млн доларів, 5,2%).

На країни ЄС припадає 40,9% зовнішнього обороту України.

За даними Держстату, загальний зовнішній оборот торгівлі України (експорт і імпорт товарів і послуг) за I півріччя 2020 року склав 54162,9 млрд доларів.

У I півріччі експорт товарів і послуг склав 27616,0 млн доларів, що на 7,1% менше порівняно з I півріччям 2019 року, імпорт - 26546,9 млн доларів, що на 14,5% менше. Позитивне сальдо склало 1069,1 млн доларів (у I півріччі 2019 року негативне - 1691,3 млн доларів).

Таким чином, Україна повернула позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу вперше за довгий час.

Нагадаємо, за даними митної статистики, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-липні 2020 року склав 55,480 млрд доларів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (61,760 млрд доларів).

Зазначимо, за даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.