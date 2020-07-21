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В курортній зоні Одеси знайшли 265 боєприпасів часів Другої світової війни

Одеса, Вівторок 21 липня 2020 05:35
В курортній зоні Одеси знайшли 265 боєприпасів часів Другої світової війни
Фото: боєприпаси (ДСНС)
Автор: Артур Родивилов

Боєприпаси виявили під час будівництва

В Одесі на вулиці Морехідної, яка входить в курортну зону, піротехніки на будівництві приватного будинку виявили 265 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Всі боєприпаси будуть знищені піротехніками в спеціально відведеному місці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Піротехніки виявили зокрема 154 гранати Ф-1, 28 детонаторів до артснарядів, 11 мінометних мін 82 мм, 1 мінометну міну 120 мм, 29 артилерійських снарядів 37 мм, 17 артилерійських снарядів 45 мм, 23 артилерійських снаряди 75 мм, 2 артилерійських снаряди 152 мм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області на території школи вилучили майже 350 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Зокрема рятувальники вилучили кілька сотень артилерійських снарядів, десятки ручних гранат та детонаторів.

Також РБК-Україна писало, що в Рівному поліцейські вилучили понад 10 тисяч одиниць зброї і боєприпасів.

В одному з гаражів правоохоронці виявили детонатори, тротилові шашки, пластид, вибуховий пристрій, гранати, гранатомет, пістолети та іншу вогнепальну зброю.

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