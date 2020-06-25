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У Києві біля ринку "Петрівка" виявили міни

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 14:53
У Києві біля ринку "Петрівка" виявили міни
Фото: аварійна газова служба (facebook.com/kyivgaz.ua)

Наразі монтажні роботи у зв’язку зі знахідкою припинені

Сьогодні, 25 червня, у Києві на вулиці Степана Бандери будівельники виявили три мінометні боєприпаси. На місце знахідки прибули рятувальники, поліція та сапери.

Про це повідомляє прес-служба "Київгазу".

Як повідомляється, робітники під час земельних робіт на об'єкті, який знаходиться біля ринку "Петрівка" та газозаправної станції, знайшли мінометні боєприпаси. У відомстві зазначають, що у разі вибуху наслідки могли б бути жахливими.

Фото: знайдені мінометні снаряди (facebook.com/kyivgaz.ua)

Наразі монтажні роботи у зв’язку зі знахідкою припинені.

Нагадаємо, у Вінницькій області під час обстеження території паркової зони виявили більше 700 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Також раніше повідомлялось, що у підвальному приміщенні Харківського апеляційного суду виявили бойовий снаряд.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Київснаряд
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