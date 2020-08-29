ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На курорті під Одесою випадково знайшли величезну міну на переповненому пляжі (відео)

Чорноморськ, Субота 29 серпня 2020 20:30
На курорті під Одесою випадково знайшли величезну міну на переповненому пляжі (відео)
Під Одесою на пляжі знайшли міну (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Відпочиваючих евакуювали з пляжу і вивели на 500 метрів із зони небезпеки

В курортному Чорноморську в морі виявили міну часів Другої світової війни, після чого багатолюдний пляж оточили та витягли снаряд з води.

Небезпечну знахідку 29 серпня вдалося виявити абсолютно випадково - водолази наткнулися на неї при тренувальному зануренні на центральному пляжі міста. Про це передає місцевий телеканал IT3.

На місце одразу ж викликали працівників служби порятунку. Саму територію пляжу, на якому у вихідний день відпочивала велика кількість людей, оточили. Пляжників і перехожих в окрузі 500 метрів в терміновому порядку вивели із зони небезпеки.

На курорті під Одесою випадково знайшли величезну міну на переповненому пляжі (відео)

В Чорноморську на центральному пляжі знайшли міну (Фото: Telegram-канал "Одеса Info")

Очевидці зняли те, що відбувається, на відео, після чого кадри опублікували в мережі.

Підводну міну вивезли з пляжу сапери для знешкодження.

Відео: В Чорноморську на пляжі у воді знайшли міну часів Другої світової війни

Раніше повідомлялося, що влітку у Києві біля ринку "Петрівка" знайшли міни, у разі вибуху яких наслідки могли б бути жахливими.

Нагадаємо також, що нещодавно в курортній зоні Одеси знайшли 265 боєприпасів часів Другої світової війни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Одесаминапляжсаперы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся