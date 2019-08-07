ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На курорті Кирилівка сталась трагедія, але відпочиваючі продовжували засмагати

STYLERЖиття    07.08.2019 - 19:26
На курорті Кирилівка сталась трагедія, але відпочиваючі продовжували засмагати
Кирилівка ( (facebook.com/Анатолий Крат)

На одному з найвідоміших курортів України в морі загинула людина

На пляжі відомого курорту Кириллівка сталася трагедія. З моря витягли труп чоловіка, який, очевидно, потонув. Моторошна НП сталася на базі відпочинку "Бригантина 2". Люди стверджують, що це вже не перша смерть в цьому місці відпочинку. Точну причину смерті людини - поки не повідомляють.

Сумно те, що, незважаючи на труп, який дістали з води, відпочиваючих це не бентежило і вони спокійно продовжували веселитися і засмагати, повідомляє "РІА Мелітополь".

Видання зазначає, що у людей, напевно, залізні нерви, якщо вони спокійно відпочивають, коли поруч сталася смерть.

На курорті Кирилівка сталась трагедія, але відпочиваючі продовжували засмагати

Фото: Трагічний випадок у Кирилівці (ria-m.tv)

Як ми раніше писали, на улюбленому українцями курорті Кирилівка Запорізької області пройшов сильний шторм. Туди дійшов циклон, який приніс в Україну сильні дощі, вітер і похолодання.

Читайте також, потужна злива в Одесі залила вулиці буквально за кілька хвилин, і в деяких районах міста утворилися справжні водні канали. Також негода розгулялася і в передмісті, де був зафіксований смерч.

Вбивство Михайла Круга: кілер банди зізнався у розправі над співаком (фото) Це ви винні! Вбивця Оксани Макар звинуватив матір дівчини в її смерті
Новини України курортпреступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся