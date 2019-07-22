Заощадили на рятувальниках: на курорті під Херсоном мати потонула на очах у сина

Ілюстративне фото (RGBStock)

Трагедія сталася в селищі Лазурне

На курорті під Херсоном сталася трагедія - жінка потонула всього в 3 метрах від берега на території пляжу. У цей момент її маленький син сидів один на пляжі, та НП відбулася прямо у дитини на очах. Про це передає місцеве видання "Херсонці".

Інцидент стався в селищі Лазурне Скадовського району у вихідний день близько 3 годин.

Зазначається, що у 40-річної жінки, яка приїхала з Чернігівської області, через перепад температур води і повітря могло зупинитися серце.

Відпочиваючі помітили, як вона довгий час лежить на воді обличчям донизу, і вирішили перевірити. Як виявилося, жінка була вже мертва.

Поруч не було рятувальника, який міг би надати їй першу допомогу.

"Підприємець, який обслуговує цю ділянку пляжу, не уклав договір про чергування з обласною комунальною аварійно-рятувальною службою, як це зробили інші його колеги - "успішно" заощадив", - йдеться в матеріалі.

Люди викликали поліцію. Правоохоронці дізналися, що мама і дитиною приїхали на відпочинок у Лазурне і орендували там житло в селі.

За словами начальника Скадовського відділу Нацполіції Олексія Пєшкова, знайомий доставить хлопчика назад до родичів до Чернігівської області.

Ілюстративне фото: поліція (з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в столиці чоловік врятував семирічну дівчинку, яка ледь не потонула на озері Тельбін. Киянин відпочивав на березі озера, після чого зауважив потопаючого дитини і кинувся його рятувати.

Також ми писали про те, що під Вінницею трохи не потонув 4-річний хлопчик, якого батьки залишили без нагляду на території бази відпочинку.

Нагадаємо, нещодавно в.о. глави МОЗ Уляна Супрун розповіла українцям про правила безпеки на воді. За її словами, безпечна для плавання температура води не нижче +17, повітря - не нижче +20. Вона радить плавати у водоймі не більше 20 хвилин. Обов'язково потрібно відпочивати від плавання, оскільки у людини може виникнути перевтома, судоми, перегрівання на сонці або переохолодження у воді.