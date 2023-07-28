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Курица в собственном соку с овощами в банке: этот секретный рецепт многие не знают

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Пятница 28 июля 2023 08:07
Курица в собственном соку с овощами в банке: этот секретный рецепт многие не знают Как приготовить курицу в банке (фото:
Автор: Анна Шиканова

Приготовить курицу в духовке совсем несложно. Но существуют рецепты, которые позволяют не использовать жир или воду, а мясо сделается очень нежным, тающим во рту.

Как сделать курицу в собственном соку с овощами - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится

  • Курица (можно взять бедра) - 1,5 или 2 кг
  • Черный перец молотый
  • Зира - ½ ч. ложки
  • Кориандр - 1 ч. ложка
  • Лавровый лист
  • Соль
  • Лук - 1 шт. (крупная)
  • Картофель
  • Морковь
  • Помидоры
  • Зеленый горошек
  • Грибы
  • Чеснок

Как приготовить курицу

Дополнительные ингредиенты можно регулировать в зависимости от ваших вкусов. А картофель и морковь брать в количестве, необходимом для наполненности банок.

Курицу нарезаем на порционные куски. Овощи моем, чистим и нарезаем кубиками. Чеснок - пластинками. В большую миску складываем мясо, овощи, добавляем специи и все хорошо перемешиваем, чтобы курица подмариновалась.

Берем 3-х литровую банку и укладываем в нее мясо с овощами слоями: слой мяса, слой овощей, потом слой чеснока, слой помидоров и лавровый лист. И, таким образом, - до самого верха.

Перед помещением банки в духовку, обязательно проверьте, чтобы не было трещин или сколов.

Когда банку заполнили полностью, поставьте ее в духовку - холодную и только холодную. Верх банки закройте фольгой. И только после этого ее включайте, выставляйте температуру на 180 градусов и томите не менее 90 минут.

Кстати, по этому рецепту можно сделать курицу с овощами не в 3-х литровой банке, а несколько порций в банках меньшего размера.

Курица в собственном соку с овощами в банке: этот секретный рецепт многие не знают

Скриншот

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