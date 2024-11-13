5 идей для ужина или обеда из говядины: быстро, вкусно и сытно

Говядина - один из самых популярных видов мяса, который можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Она богата белками и железом, что делает ее отличным вариантом для обеда.

РБК-Украина (проект Styler) собрало рецепты вкусных блюд из говядины, которые можно быстро приготовить в духовке и сковороде.

Стейк из говядины с чесночным маслом

Для того чтобы приготовить стейк из говядины с чесночным маслом, нужно следующие ингредиенты:

стейк из говядины (по 150 г) - 4 шт.

сливочное масло - 50 г

чеснок - 4 зубчика

петрушка - 25 г

молодой картофель - 500 г

помидоры черри - 100 г

приправа для гриля - по вкусу

сыр фета - 100 г

сушеное орегано - 25 г

оливковое масло - 80 мл

Как готовить стейк из говядины с чесночным маслом.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Тем временем вымойте и слегка почистьте молодой картофель, затем отварите его в слегка подсоленной воде.

Готовые стейки сбрызните оливковым маслом и посыпьте приправой для гриля. Очистьте чеснок, а петрушку промойте, после чего измельчите ингредиенты. Затем разотрите зелень и чеснок с мягким сливочным маслом в пасту.

Поместите отцеженный картофель и помидоры черри в форму для духовки, сбрызните оливковым маслом, посыпьте орегано и запекайте 10-15 минут.

В это время разогрейте сковороду-гриль и обжарьте стейки до золотистого цвета по 3-4 минуты с каждой стороны. Переложите жареные стейки на тарелки, добавьте запеченные в духовке картофель и помидоры.

Сверху посыпьте измельченным сыром фета и полейте с чесночно-травяным маслом.

Човлент из говядины

Для того чтобы приготовить човлент из говядины, нужны эти ингредиенты:

вода - 1 л

говядина - 1 кг

белая фасоль - 200 г

нут - 100 г

картофель - 300 г

морковь (большая) - 1 шт.

помидор - 6 шт.

лук (среднего размера) - 3 шт.

чеснок - 5 зубчиков

лавровый лист - 5 шт.

хлопья чили - 1 ч. л.

душистый перец - 10 зерен

семена тмина - 1 ч. л.

мускатный орех - 0,5-1 ч. л.

соль - 1 ст. л.

перловая крупа - 100 г

оливковое масло - 80 мл

черный молотый перец - 1 ст. л.

Как готовить човлент из говядины

Накануне залейте прохладной водой фасоль и нут. Или можно использовать готовые консервированные бобовые. Картофель нужно очистить и нарезать кубиками толщиной 3 см, слегка отварить и отставить до приготовления других компонентов блюда.

Нарежьте мясо на кубики толщиной 3 см, посыпьте хлопьями чили, мускатным орехом, тмином, перцем, солью и отставьте на несколько часов для маринования. Затем обжарьте говядину на оливковом масле.

Лук и морковь почистьте и нарежьте полукольцами, чеснок очистьте и измельчите. Обжарьте овощи на оливковом масле до золотистого цвета. Помидоры нужно бланшировать в кипятке, очистить от кожуры и нарезать небольшими кубиками.

В большой чугунный или глиняный горшок выложите слоями обжаренное мясо, лук, ломтики моркови, крупу, картофель, фасоль, нут и помидоры.

Добавьте несколько лавровых листиков и несколько зерен душистого перца. Залейте водой и доведите до кипения на огне. Затем поставьте накрытый горшок в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 3 часа. Если горшок нельзя держать на огне, човлент можно приготовить в кастрюле, а затем переложить в форму для выпечки.

Говяжьи котлеты в панировке

Котлеты из говяжьего фарша (фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить котлеты из говядины в панировке, нужны следующие ингредиенты:

говядина -1 кг

сухари панировочные - 100 г

хлеб белый - 150 г

чеснок - 3 зубчика

лук - 250 г

растительное масло - 3 ст. л.

соль - 2 ч. л.

кориандр молотый - 1 ч. л.

тмин молотый - 0,5 ч. л.

перец черный - 0,5 ч. л.

Как готовить котлеты из говядины

Срежьте корочку из хлеба и замочите мякоть в воде на 5 минут. Тем временем пропустите мясо и очищенный лук через мясорубку.

Когда хлеб станет мягким, его нужно отжать и перемолоть в мясорубке. Смешайте фарш, хлеб и лук, добавьте перец, кориандр и тмин. Чеснок очистьте, пропустите через пресс и добавьте в фарш.

Тщательно вымешайте массу в течение 4-5 минут. Затем отбейте фарш, бросив его в миску несколько раз.

Разогрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла. Тем временем сформируйте котлеты, обваляв их в панировочных сухарях. Обжарьте котлеты с каждой стороны по две минуты на среднем огне до появления легкой корочки.

Смажьте форму для запекания оставшимся маслом, выложите котлеты из говядины и запекайте их в течение 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Макаронные ракушки с говяжьим фаршем

Для того чтобы приготовить макаронные ракушки с говяжьим фаршем, нужны следующие ингредиенты:

макаронные ракушки (большие) - 20 шт.

говяжий фарш - 300 г

приправа для мяса - 1 ст. л.

консервированная кукуруза - 3 ст. л.

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

петрушка - 1 пучок

базилик - 1 пучок

чеснок - 2 зубчика

консервированные помидоры в собственном соке - 3-5 ст. л.

томатная паста - 3-5 ст. л.

сметана - 50 г

сыр "Пармезан" - 100 г

растительное масло - 4 ст. л.

Как готовить макаронные ракушки с говяжьим фаршем

Варите ракушки по рецепту примерно 2-3 минуты - они должны быть слегка жесткими. Затем слейте воду и полейте макароны 2 ст. л. оливкового масла, тщательно перемешайте и подождите до охлаждения.

На остальном масле обжарьте натертый морковь и нарезанный кубиками лук. Когда овощи слегка подрумянятся, добавьте фарш. Обжарьте мясо до испарения жидкости, добавьте томатную пасту и кукурузу.

Жарьте в течение нескольких минут, затем добавьте приправу для мяса. Наполните каждую раковину начинкой из фарша.

Консервированные помидоры смешайте с измельченным базиликом и раздавленным чесноком, вылейте на дно выпечки. Сверху выложите макаронные ракушки, смажьте каждое небольшое количество сметаны и посыпьте тертым сыром.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте раковины в течение 30 минут. Перед подачей присыпьте ракушки измельченной петрушкой.

Говядина с грибами шиитаке

Для того чтобы приготовить говядину с грибами шиитаке, нужны такие ингредиенты:

говядина - 150 г

куриный бульон - 250 мл

грибы шиитаке (сушеные) - 30 г

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

чеснок - 1 зубчик

соевый соус - 1 ст. л.

масло кунжутное - 1 ст. л.

крахмал кукурузный - 1 ст. л.

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

Как готовить говядину с грибами шиитаке

Грибы шиитаке нужно залить теплой водой и оставить на 1 час. За это время грибы должны стать мягкими.

Говядину нарежьте на тонкие ломтики и обжарьте на сильном огне в течение нескольких минут, добавив кунжутное масло.

Почистьте и измельчите чеснок, всыпьте его в говядину. Мягкие грибы нарежьте полосками, переложите в сковороду - и жарьте все еще в течение нескольких минут.

Почистьте и нарежьте на тонкие полоски морковь и лук. Добавьте овощи в блюдо и жарьте говядину с грибами в течение 3 минут.

Смешайте куриный бульон с кукурузным крахмалом и залейте говядиной смесью. Перемешайте блюдо и тушите на минимальном огне в течение 7 минут до загустения соуса.