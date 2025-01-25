Курица, говядина или индейка? Назван самый полезный вид мяса

В борьбе за звание самого полезного вида мяса чаще всего соревнуются курица, говядина и индейка. Каждый из этих продуктов имеет свои преимущества, но недавно эксперты назвали мясо, которое отличается лучшими питательными свойствами и минимальным негативным влиянием на здоровье.
О каком продукте идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Диетологи утверждают, что индейка является самым полезным видом мяса для большинства людей. Она содержит большое количество белка, который является строительным материалом для клеток нашего организма, и имеет низкий уровень жира по сравнению с другими видами. Индейка также богата витаминами группы B (B3, B6, B12), которые положительно влияют на нервную систему и обмен веществ, а также цинк и селен - микроэлементы, которые поддерживают иммунитет.
Курица также является хорошим выбором, особенно ее филе. Она имеет лишь немного больше жира, чем индейка, но не настолько богата витаминами и микроэлементами. Однако стоит помнить, что мясо курицы может содержать остатки антибиотиков, если птиц выращивали в ненадлежащих условиях.
Говядина богата железом, которое необходимо для кроветворения, а также цинком и витамином B12. Однако она содержит больше насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина, и калорийность говядины значительно выше, чем у курицы или индейки. Частое употребление красного мяса связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты советуют включать в рацион разные виды мяса, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами. Однако, если вы ищете идеальный вариант для диетического питания и минимизации рисков для здоровья, индейка является лучшим выбором.
Чтобы сохранить все полезные свойства мяса, его рекомендуют варить, запекать или готовить на пару. Избегайте жарки в большом количестве масла, ведь это значительно повышает калорийность блюда.
Разнообразие в питании - ключ к здоровому образу жизни. А индейка, с ее уникальным сочетанием пользы и вкуса, может стать вашим новым фаворитом в меню!
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При написании материала использовались следующие источники: сайты о здоровье Healthline и WebMD, издание MedicalNewsToday.