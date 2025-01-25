Курка, яловичина чи індичка? Названо найкорисніший вид м'яса

Яке м'ясо найкорисніше?

Дієтологи стверджують, що індичка є найкориснішим видом м’яса для більшості людей. Вона містить велику кількість білка, який є будівельним матеріалом для клітин нашого організму, та має низький рівень жиру порівняно з іншими видами. Індичка також багата на вітаміни групи B (B3, B6, B12), що позитивно впливають на нервову систему та обмін речовин, а також цинк і селен - мікроелементи, які підтримують імунітет.

Чому індичка краще?

Мінімум жиру : на 100 г м’яса індички припадає лише близько 1 г насичених жирів.

: на 100 г м’яса індички припадає лише близько 1 г насичених жирів. Високий вміст білка : 28 г білка на 100 г продукту - ідеальний варіант для тих, хто хоче зміцнити м’язи чи підтримувати вагу.

: 28 г білка на 100 г продукту - ідеальний варіант для тих, хто хоче зміцнити м’язи чи підтримувати вагу. Знижений ризик алергій: індичка вважається гіпоалергенною, тому її часто вводять у раціон дітей і людей із чутливим травленням.

Чи корисна курка?

Курка також є хорошим вибором, особливо її філе. Вона має лише трохи більше жиру, ніж індичка, але не настільки багата на вітаміни та мікроелементи. Проте варто пам’ятати, що м’ясо курки може містити залишки антибіотиків, якщо птахів вирощували в неналежних умовах.

Яловичина: корисна, але з обережністю

Яловичина багата залізом, яке необхідне для кровотворення, а також цинком і вітаміном B12. Однак вона містить більше насичених жирів, що підвищують рівень холестерину, і калорійність яловичини значно вища, ніж у курки чи індички. Часте вживання червоного м’яса пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Як обрати найкраще м'ясо?

Фахівці радять включати в раціон різні види м’яса, щоб забезпечити організм усіма необхідними речовинами. Проте, якщо ви шукаєте ідеальний варіант для дієтичного харчування та мінімізації ризиків для здоров’я, індичка є найкращим вибором.

Щоб зберегти всі корисні властивості м’яса, його рекомендують варити, запікати чи готувати на пару. Уникайте смаження у великій кількості олії, адже це значно підвищує калорійність страви.

Різноманіття у харчуванні - ключ до здорового способу життя. А індичка, з її унікальним поєднанням користі та смаку, може стати вашим новим фаворитом у меню!