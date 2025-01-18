Фиолетовое "золото": продукт №1 для улучшения памяти и предотвращения старения

Ягоды черники, которые часто называют "пурпурным золотом", завоевали популярность не только благодаря великолепному вкусу, но и благодаря впечатляющим преимуществам для здоровья. Недавние исследования подчеркнули их потенциал улучшать память и предотвращать когнитивное старение.

О какой еде речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Чем так полезна черника?

Черника является одним из самых богатых фруктов антиоксидантами, особенно антоцианами, которые являются соединениями, отвечающими за их фиолетовый цвет.

Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом, процессом, который может повредить клетки и способствовать старению и различным нейродегенеративным заболеваниям. Уменьшая повреждение клеток, черника может помочь сохранить здоровье мозга.

Несколько исследований показали, что регулярное употребление черники может быть связано с улучшением когнитивных функций. Исследования на животных и людях показывают, что эти ягоды могут помочь улучшить память и обучение.

Это объясняется тем, что биологически активные соединения, присутствующие в чернике, могут положительно влиять на связь между нейронами и способствовать нейропластичности, то есть способности мозга адаптироваться и изменяться.

Старение связано с естественным снижением когнитивных функций, но употребление черники может предложить защиту от этого процесса. Исследования показали, что диета, богатая черникой, может быть связана со снижением риска развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция.

Противовоспалительные и антиоксидантные свойства черники помогают защитить клетки мозга от повреждения, связанного с этими заболеваниями. Преимущества настроения Кроме когнитивных преимуществ, черника также может положительно влиять на настроение.

Некоторые исследования показывают, что диета, богатая фруктами и овощами, включая чернику, связана с лучшим психическим здоровьем и эмоциональным благополучием. Это может быть связано с содержанием в них необходимых питательных веществ, которые поддерживают работу мозга.