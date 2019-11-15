Курив на уроках і лаявся матом: скандал з учителем в Івано-Франківську набирає обертів

Скандал в Івано-Франківську з учителем (Колаж РБК-Україна)

Керівництво навчального закладу Івано-Франківська звинувачує підлітків у провокації

В Івано-Франківську розгорається серйозний скандал через викладачі одного з училищ, який у присутності своїх учнів на заняттях лаявся матом і курив. Подробиці повідомляються в сюжеті ТСН.

Обурені учні не витримали хамської поведінки свого викладача і зняли його на відео, які розмістили в соціальних мережах. Скандал розгорівся у Вищому професійному училищі № 13. Керівництво навчального закладу стверджує, що нічого про конфлікт навіть не підозрювало, так як підлітки не скаржилися і нічого не розповідали іншим вчителям.

Крім того, в училищі стверджують, що підлітки влаштували провокацію навмисно.

На відео, яке потрапило в мережу, видно, що викладач палить прямо на заняттях. Один з учнів зробив йому зауваження і сказав, що у нього астма. На що майстер просто вигнав його з кабінету.

"Він вів себе не так, як належить викладачеві. Спокійно з кавою міг палити на уроці, зухвало поводився, нецензурно висловлювався", - розповіли учні. Вони стверджують, що неодноразово повідомляли про інциденти іншим викладачам, але ті вирішили не реагувати. Саме тому підлітки вирішили зняти все на відео.

Після того як скандал розгорівся, викладач звільнився. Свою поведінку він пояснив тим, що просто не стримався у спілкуванні з підлітками.

Інші викладачі училища стверджують, що те, що вони побачили на відео – стало для них несподіванкою. Соціальний педагог Вікторія Гринишин стверджує, що скарг від дітей не було і вони не зверталися з приводу конфлікту.

"Ніяких поганих показників щодо майстра не було. У групі також виявився здоровий психологічний клімат", - додала психолог-практик Лариса Франюк.

Про те, що у постраждалого учня Віталія астма – в училищі ніхто не підозрював.

"Немає у нього астми. Ми підняли документи. На фізкультурі – група головна. Він абсолютно здоровий", - розповів директор навчального закладу Мирослав Данилюк.

Однак учень заявив, що може надати документи, які підтверджують його діагноз. Викладачі вважають, що поведінка підлітків було провокацією.

"Ми вже зробили висновок, що учень любить цим займатися. Було відео, де він ходить по мосту. Він такі відео любить знімати", - розповіла психолог Франюк.

В Івано-Франківську розгорівся скандал через викладача, який курить на заняттях і матюкається

На даний момент в училищі проводиться перевірка міським департаментом освіти. Чиновники з'ясовують, хто в даному випадку правий, а хто винен.