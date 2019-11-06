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Сам напросився: на Прикарпатті вчителі звинуватили побитого другокласника (відео)

STYLERЖиття    06.11.2019 - 15:21
Сам напросився: на Прикарпатті вчителі звинуватили побитого другокласника (відео)
Вчителі звинуватили побиту дитину в Івано-Франківську (фото: highschool.com)

Вчителі накинулися на побиту дитину з обвинуваченнями

Учня другого класу середньої школи №25 в Івано-Франківську закрили і побили в туалеті однокласники. Дитину побили і повалили на підлогу. Коли хлопчик поскаржився вчительці, та відповіла, що це не її проблеми.

Про це розповіла мама В'ячеслава, Уляна Іваночко. За словами жінки, такий випадок не поодинокий. На побиття скаржився і інший хлопчик, але вчителька замовчувала інциденти. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Сам хлопчик розповідає, що однолассники не вперше раз ображають його. Нібито хлопчик вкрав у когось з них гроші.

Вчителька 2-го класу Оксана Пристай на камеру сказала, що ні дитина, ні мама до неї не зверталися. Крім того, педагог почала переводити стрілки на дитину: постійно спізнюється, на уроці відволікається, вчиться погано.

За словами вчителя, під час уроку Славік лазив в портфель сусіда. Заступник директора каже, що про це нічого не знає, "тільки вчора повернулася з курсів".

Завуч каже, що за Славіком спостерігає з першого класу. Вона стверджує, що хлопчик сам наривається, провокуючи інших дітей на "такі небажані результати".

Вчителі звинуватили побиту дитину в Івано-Франківську (відео: YouTube/UA: КАРПАТИ)

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