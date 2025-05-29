Когда Троица в Украине в 2025 году: точная дата
Праздник Троицы или Пятидесятница - один из главных в православном календаре. В 2025 году он приходится на воскресенье, 8 июня.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Что символизирует Троица
День святой Троицы чтит одно из важнейших событий для христиан - схождение Святого Духа на апостолов. Это произошло на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа. Апостолы, согласно преданию, получили дар исцеления и способность говорить на разных языках, чтобы нести христианство по всему миру.
Праздник официально начали в 381 году на II Вселенском соборе в Константинополе.
Название "Троица" связано с представлением о триединстве Бога:
- Бог Отец;
- Бог Сын;
- Святой Дух.
Почему праздник называют Зеленым воскресеньем
В народе Троицу называют Зеленым воскресеньем - праздник объединил христианскую веру и дохристианские традиции. Наши предки именно в это время:
- завершали весенний цикл и приветствовали начало лета,
- украшали дома ветками и зеленью,
- чествовали предков и просили природу об урожае.
Эти обычаи слились с церковными, и теперь украшение домов зеленью символизирует обновление, жизнь и действие Святого Духа.
Как определяют дату Троицы
Праздник является переходным и зависит от даты Пасхи. Троица отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.
В 2025 году Пасху праздновали 20 апреля, поэтому Пятидесятница выпадает на 8 июня.
С 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты большинства праздников сдвинулись на 13 дней. Однако пасхалия остается предметом обсуждения, и Пасха и связанные с ней праздники, в частности Троица, все еще рассчитываются по традиционной схеме.
При написании материала использовались источники: Православный церковный календарь 2025, пресс-служба ПЦУ, Wikipedia.
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