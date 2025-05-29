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Когда Троица в Украине в 2025 году: точная дата

Четверг 29 мая 2025 13:43
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Когда Троица в Украине в 2025 году: точная дата Фото: Когда в Украине будут праздновать Троицу в 2025 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Праздник Троицы или Пятидесятница - один из главных в православном календаре. В 2025 году он приходится на воскресенье, 8 июня.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Что символизирует Троица

День святой Троицы чтит одно из важнейших событий для христиан - схождение Святого Духа на апостолов. Это произошло на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа. Апостолы, согласно преданию, получили дар исцеления и способность говорить на разных языках, чтобы нести христианство по всему миру.

Праздник официально начали в 381 году на II Вселенском соборе в Константинополе.

Название "Троица" связано с представлением о триединстве Бога:

  • Бог Отец;
  • Бог Сын;
  • Святой Дух.

Почему праздник называют Зеленым воскресеньем

В народе Троицу называют Зеленым воскресеньем - праздник объединил христианскую веру и дохристианские традиции. Наши предки именно в это время:

  • завершали весенний цикл и приветствовали начало лета,
  • украшали дома ветками и зеленью,
  • чествовали предков и просили природу об урожае.

Эти обычаи слились с церковными, и теперь украшение домов зеленью символизирует обновление, жизнь и действие Святого Духа.

Как определяют дату Троицы

Праздник является переходным и зависит от даты Пасхи. Троица отмечается на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.

В 2025 году Пасху праздновали 20 апреля, поэтому Пятидесятница выпадает на 8 июня.

С 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому даты большинства праздников сдвинулись на 13 дней. Однако пасхалия остается предметом обсуждения, и Пасха и связанные с ней праздники, в частности Троица, все еще рассчитываются по традиционной схеме.

При написании материала использовались источники: Православный церковный календарь 2025, пресс-служба ПЦУ, Wikipedia.

Ранее РБК-Украина писало о ключевых праздниках, постах и памятных датах в православном церковном календаре ПЦУ на лето 2025 года. Описаны периоды "всеядной" недели, Петрова и Успенского постов, а также большие праздники - Троицу, Преображение, Успение Богородицы, День крещения Руси и другие важные даты июня, июля и августа.

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