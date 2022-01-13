ru ua
Чт, 13 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львові помер відомий український актор театру і кіно

Новость на русском →
Львів, Четвер 13 січня 2022 13:35
У Львові помер відомий український актор театру і кіно Колаж РБК-Україна: у Львові помер відомий актор Євген Федорченко
Автор: Роман Мирончук

Євген Федорченко помер сьогодні, 13 січня, у Львові. Відомий актор зіграв понад 100 ролей в театрі і кіно.

Про смерть Федорченка повідомила його дочка Олена на своїй сторінці в Facebook.

"Таточку, як же боляче. Люблю", - написала Олена.

Про місце і час прощання дочка пообіцяла повідомити пізніше.

У Львові помер відомий український актор театру і кіно

Євген Федорченко (фото: facebook.com/Елена Федорченко)

Євген Федорченко народився в 1946 році в Старосамбірському районі. Він закінчив диригентський факультет Самбірського культурно-освітнього училища, а потім Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Він був художнім керівником і режисером-постановником творчого об'єднання "Ретро шлягер", актором Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Федорченко побував на гастролях у багатьох країнах і об'їздив всю Україну.

У 1992 році отримав почесне звання Заслужений артист України, в 2006 році - Народний артист України, а в 2007 році - звання "Майстер сцени".

Нагадаємо, із-за хвороби раптово померла беззмінний видавець Vogue UA Олена Чернова. З січня 2008 року вона була керівником групи глянцевих журналів в "Українському медіа холдингу".

Днями також пішов з життя відомий російський актор Герілович Олексій Герілович, який був зіркою серіалу "Глухар".

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів актер
LITE
Ці сумки будуть наймоднішими навесні 2022: топ-8 незвичайних моделей
Ці сумки будуть наймоднішими навесні 2022: топ-8 незвичайних моделей