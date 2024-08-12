Не покупайте фильтр для воды, пока не прочтете эти советы

Что не так с нашей водой?

Задумывались ли вы, что скрывается в воде, текущей из нашего крана? Она может содержать множество вредных веществ, которые не только негативно влияют на здоровье, но приводят к поломке бытовых приборов, сокращая их срок службы. Вот что чаще всего можно найти в водопроводной воде:

механические частицы (песок, глина, ил, ржавчина)

хлор

марганец

фенол

мышьяк, ртуть, свинец

нитраты, пестициды

бактерии и другие микроорганизмы,

железо

соли жесткости (кальций и магний)

сероводород.

Если ваша вода мутная, имеет осадок, неприятный запах, привкус или желтый, рыжий или коричневый оттенок, а также оставляет следы на одежде и сантехнике, ее точно не стоит использовать для питья или бытовых нужд. И даже если снаружи вода выглядит нормально, это не гарантия ее безопасности.

К сожалению, многие наши водопроводные трубы выглядят примерно так (фото: Freepik.com)

Каковы разновидности фильтров для воды

Все фильтры и системы очистки отличаются по конструкции и функциям:

для питьевой воды - фильтры-кувшины, тройные фильтры, системы обратного осмоса

- фильтры-кувшины, тройные фильтры, системы обратного осмоса проточные - под мойку, от накипи, насадки на кран и т.п.

- под мойку, от накипи, насадки на кран и т.п. магистральные - грубой и тонкой очистки

- грубой и тонкой очистки фильтрационные устройства - механическая очистка, смягчение, обезжелезивание, угольные фильтры, ионообменные фильтры, обеззараживание.

Чтобы правильно выбрать фильтр, сначала определите состав воды, которую у вас есть, и отталкивайтесь от своих потребностей. Например, для технической воды достаточно установить фильтр грубой очистки, задерживающий нерастворимые частицы.

Если нужно небольшое количество чистой воды, можно использовать проточный фильтр с трехступенчатой фильтрацией. А если нужно избавиться от различных загрязнений и смягчить воду, выбирайте комплексные системы.

Что такое магистральный фильтр для воды

Магистральные фильтры монтируются прямо в водопровод и очищают воду как для отдельных кранов, так и для всего здания. Вот их основные виды:

Картриджные: пластиковые колбы, внутри которых находятся полипропиленовые волокна для задержания механических частиц, активированный уголь для устранения химических элементов, органических соединений и газов или обезболиватель для уменьшения количества железа и марганца. Эти фильтры идеально подходят для квартир, дач или небольших частных домов.

Дисковые: полимерная колба с цилиндрическим сердечником с гибкими дисками с гофрированной поверхностью. Используется наиболее часто для получения технической воды для полива.

Промывные: металлический, пластиковый или комбинированный корпус, внутри которого расположен фильтровальный элемент. Подходят для горячей и холодной воды. Загрязнения задерживаются в специальной сетке, которую можно промыть водой, когда она забивается.

От накипи: содержат смягчающие реагенты, которые устраняют соли жесткости и делают воду более мягкой.

Магнитные: стальной корпус с магнитами, которые упорядочивают ионы веществ в особую структуру, что предотвращает образование накипи.

Картриджный фильтр (фото: pxhere.com)

Что такое проточный фильтр?

Проточные фильтры компактны и удобны в использовании. Их можно установить под мойку, раковину, в тумбу или стол. Эти фильтры эффективно очищают воду от разных загрязнений, снижая концентрацию вредных веществ и сохраняя минеральный состав воды.

Если вам нужно произвести механическую и химическую очистку, удаляя большие частицы, минеральные и органические соединения, а также снизить жесткость, выбирайте проточный фильтр под мойку.

Для комплексной фильтрации и сохранения качества воды прекрасным решением будут системы обратного осмоса, которые подключаются к водопроводу и задерживают все, кроме молекул воды.

Проточный фильтр нужно часто менять для качественной очистки воды (фото: Freepik.com)

Что такое система обратного осмоса?

Обратный осмос - это процесс, во время которого вода под давлением проходит через картриджи и специальную мембрану, пропускающую только молекулы воды, задерживая все остальные примеси. Мембрана имеет очень мелкие поры (0,001-0,0001 мкм), поэтому она задерживает большие нерастворимые частицы, соли жесткости, тяжелые металлы, пестициды и микроорганизмы.

Фильтр обратного осмоса обычно состоит из трех картриджей и мембраны, что позволяет удалить около 99,8% загрязнений. Далее вода проходит через минерализатор, насыщающий ее полезными минералами. Очищенная таким образом вода по своим свойствам напоминает талую.

Что лучше: проточный фильтр или обратный осмос?

Если вы сомневаетесь между проточным фильтром и системой обратного осмоса, прежде всего обратите внимание на состав вашей воды и свои потребности.

Проточные фильтры отлично справляются с механическими частицами (песок, ил, ржавчина), хлором, органическими соединениями, также устраняют противные запахи и привкус.

С другой стороны, системы обратного осмоса благодаря своей специальной мембране удаляют не только эти загрязнения, но и тяжелые металлы, пестициды, а также обеззараживают воду, задерживая бактерии, вирусы и грибки.

Если хотите не просто чистую, но и полезную для здоровья воду, добавляйте в систему обратного осмоса минерализатор, который обогатит воду необходимыми микроэлементами.