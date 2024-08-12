Не купуйте фільтр для води, поки не прочитаєте ці поради

Що не так із нашою водою?

Чи задумувалися ви, що ховається у воді, яка тече з нашого крана? Вона може містити безліч шкідливих речовин, які не тільки негативно впливають на здоров’я, але й призводять до поломки побутових приладів, скорочуючи їхній термін служби. Ось що найчастіше можна знайти у водопровідній воді:

механічні частинки (пісок, глина, мул, іржа)

хлор

марганець

фенол

миш’як, ртуть, свинець

нітрати, пестициди

бактерії та інші мікроорганізми

залізо

солі жорсткості (кальцій і магній)

сірководень.

Якщо ваша вода мутна, має осад, неприємний запах, присмак, або жовтий, рудий чи коричневий відтінок, а також залишає сліди на одязі та сантехніці, її точно не варто використовувати для пиття чи побутових потреб. І навіть якщо зовні вода виглядає нормально, це не гарантія її безпеки.

На жаль, багато наших водопровідних труб виглядає приблизно так (фото: Freepik.com)

Які є різновиди фільтрів для води

Всі фільтри та системи очищення відрізняються за конструкцією та функціями:

для питної води - фільтри-глечики, потрійні фільтри, системи зворотного осмосу

- фільтри-глечики, потрійні фільтри, системи зворотного осмосу проточні - під мийку, від накипу, насадки на кран тощо

- під мийку, від накипу, насадки на кран тощо магістральні - грубого та тонкого очищення

- грубого та тонкого очищення фільтраційні пристрої - механічне очищення, пом’якшення, знезалізнення, вугільні фільтри, іонообмінні фільтри, знезараження.

Щоб правильно вибрати фільтр, спочатку визначте склад води, яку ви маєте, і відштовхуйтеся від своїх потреб. Наприклад, для технічної води достатньо встановити фільтр грубого очищення, який затримує нерозчинні частинки.

Якщо вам потрібно невелику кількість чистої води, можна використовувати проточний фільтр із триступеневою фільтрацією. А якщо потрібно позбутися різних забруднень і пом’якшити воду, обирайте комплексні системи.

Що таке магістральний фільтр для води

Магістральні фільтри монтуються прямо у водопровід і можуть очищувати воду як для окремих кранів, так і для всієї будівлі. Ось їх основні види:

Картриджні: пластикові колби, всередині яких знаходяться поліпропіленові волокна для затримання механічних частинок, активоване вугілля для усунення хімічних елементів, органічних сполук і газів або знезалізнювач для зменшення кількості заліза та марганцю. Ці фільтри ідеально підходять для квартир, дач чи невеликих приватних будинків.

Дискові: полімерна колба з циліндричним осердям із гнучкими дисками з гофрованою поверхнею. Використовується найчастіше для отримання технічної води для поливу.

Промивні: металевий, пластиковий або комбінований корпус, всередині якого розташований фільтрувальний елемент. Підходять для гарячої та холодної води. Забруднення затримуються у спеціальній сітці, яку можна промити водою, коли вона забивається.

Від накипу: містять пом’якшувальні реагенти, які усувають солі жорсткості та роблять воду м’якшою.

Магнітні: сталевий корпус із магнітами, які впорядковують іони речовин у особливу структуру, що запобігає утворенню накипу.

Картриджний фільтр (фото: pxhere.com)

Що таке проточний фільтр?

Проточні фільтри компактні та зручні у використанні. Їх можна встановити під мийку, раковину, у тумбу або на стіл. Ці фільтри ефективно очищують воду від різних забруднень, знижуючи концентрацію шкідливих речовин і зберігаючи мінеральний склад води.

Якщо вам потрібно провести механічне та хімічне очищення, видаляючи великі частинки, мінеральні та органічні сполуки, а також знизити жорсткість, обирайте проточний фільтр під мийку.

Для комплексної фільтрації та збереження якості води, чудовим рішенням будуть системи зворотного осмосу, які підключаються до водопроводу та затримують все, окрім молекул води.

Проточний фільтр треба часто міняти для якісного очищення води (фото: Freepik.com)

Що таке система зворотного осмосу?

Зворотний осмос - це процес, під час якого вода під тиском проходить через картриджі та спеціальну мембрану, що пропускає тільки молекули води, затримуючи всі інші домішки. Мембрана має надзвичайно дрібні пори (0,001-0,0001 мкм), тому вона затримує великі нерозчинні частинки, солі жорсткості, важкі метали, пестициди та мікроорганізми.

Фільтр зворотного осмосу зазвичай складається з трьох картриджів та мембрани, що дозволяє видалити близько 99,8% забруднень. Далі вода проходить через мінералізатор, який насичує її корисними мінералами. Очищена таким чином вода за своїми властивостями нагадує талу.

Що краще: проточний фільтр чи зворотного осмосу?

Якщо ви вагаєтесь між проточним фільтром та системою зворотного осмосу, насамперед зверніть увагу на склад вашої води та свої потреби.

Проточні фільтри чудово справляються з механічними частинками (пісок, мул, іржа), хлором, органічними сполуками, а також усувають неприємні запахи і присмак.

З іншого боку, системи зворотного осмосу, завдяки своїй спеціальній мембрані, видаляють не тільки ці забруднення, але й важкі метали, пестициди, а також знезаражують воду, затримуючи бактерії, віруси та грибки.

Якщо хочете не просто чисту, а й корисну для здоров'я воду, додавайте до системи зворотного осмосу мінералізатор, який збагатить воду необхідними мікроелементами.