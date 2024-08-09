Как лучше стирать джинсы, чтобы они сохранили свой цвет и не растянулись

Плотный материал джинсов популяризировал эту ныне стильную и одновременно повседневную одежду, которая в начале своего существования была исключительно рабочей. Впрочем, крепкой ткани необходим специальный уход, ведь джинсы могут легко полинять и растянуться.

О том, как лучше стирать джинсы, чтобы не вымыть их цвет и не растянуть ткань, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как стирать джинсы правильно

Чтобы джинсы дольше сохраняли свою насыщенность, а ткань оставалась плотной, для стирки в стиральной машинке советуют выбирать деликатный режим.

Также важно выбирать рекомендованную производителем температуру - для некоторых изделий она составляет 30 градусов, другие же можно стирать при более высокой температуре.

Кроме того, чтобы джинсы не линяли и не повредились во время стирки, следует делать следующее:

выбирать деликатные средства для стирки, без отбеливания;

отдавать предпочтение гелевым или жидким средствам для стирки - они лучше выполаскиваются и оставляют меньше подтеков;

всегда вынимать все вещи из карманов штанов перед тем, как положить джинсы в стиральную машину;

обязательно выворачивать джинсы наизнанку;

снимать все украшения, чтобы они не зацепились за другие вещи;

застегивать молнии брюк;

выбирать отжим не выше 800 оборотов.

К тому же не советуют сушить джинсы в сушилке - лучше развесить их на веревках. Однако стрейчевые штаны не следует сушить под прямыми солнечными лучами - они могут уменьшиться на несколько размеров.

Как часто нужно стирать джинсы

Деним - это прочная ткань, которая не нуждается в стирке после каждого использования. На самом деле, единственный способ избежать выцветания вашего настоящего синего цвета - это не стирать джинсы вообще, что не гигиенично.

В общем, регулярность стирки джинсов зависит от уровня комфорта и стиля брюк. Если это джинсы с высокой степенью растяжения с восстанавливающейся лайкрой, они будут держать форму от трех до пяти одеваний.

Более жесткие вещи - такие, что на 100% состоят из хлопка и не содержат лайкры - могут стираться после более длинного периода ношения, примерно каждые восемь-десять раз.

Как стирать синие джинсы

Синие джинсы можно стирать как вручную, так и в стиральной машине - с соблюдением всех общих рекомендаций. Джинсы синего цвета стираются вместе с хлопковой одеждой похожего цвета.

Как стирать синие джинсы (иллюстративное фото: Freepik)

Не следует бросать в стиральную машинку к темно-синим джинсам белые вещи - они могут оставить на любимых брюках светлые ворсинки. Впрочем, если синие джинсы очень светлые, почти белые, они не должны пострадать от стирки со светлыми вещами.

Если синие джинсы линяют, перед стиркой советуют замочить их в уксусном растворе, добавить немного вещества в таз холодной водой.

К тому же стирать с джинсами можно и обувь, убрав сильное загрязнение и тщательно вымыв подошвы.

Как стирать черные джинсы

Черные джинсы можно стирать только с вещами того же цвета. Считается, что такие брюки линяют даже сильнее, чем синие - поэтому их обязательно нужно выворачивать наизнанку и ни в коем случае не использовать отбеливатели.

Как стирать черные джинсы (иллюстративное фото: Freepik)

При стирке черных джинсов советуют следовать следующим советам:

выбирать деликатные стиральные средства, сохраняющие насыщенность цвета;

первую стирку делать вручную, добавив немного уксуса к холодной воде - это должно зафиксировать краситель в волокнах;

никогда не чистить загрязнение щеткой - это убирает краситель, оставляя светлые пятна.

Если цикл полоскания был недостаточным, на черных джинсах могут остаться белые потеки после стирального средства. Чтобы убрать такое загрязнение, участки советуют обработать слабым уксусным раствором, смешав одну часть теплой воды и две части уксуса.

Загрязненную ткань нужно замочить в средстве на несколько часов, а затем постирать джинсы как обычно.

Как стирать джинсы вручную

Этот способ лучше применять для первой стирки новых джинсов. Или для "рваных" брюк или джинсов с множеством стразов и цепочек.

Это предотвратит повреждение ткани и декоративных элементов. К тому же это помогает смыть незафиксированный краситель, не окрасив другие вещи.

При такой стирке советуют следующее:

не тереть ткань руками или щеткой - это приведет к образованию светлых участков;

применять тёплую или прохладную воду;

не скручивать ткань при отжиме воды;

выбирать гелевое моющее средство, предварительно растворив его в воде.

Стиральный порошок также можно использовать для ручной стирки джинсов. Его также нужно полностью растворить заблаговременно.

Не рекомендуют сыпать стиральное средство в порошке на одежду - это может оставить пятна. После того как джинсы постираны, их необходимо тщательно прополоскать, чтобы полностью удалить средство для стирки.