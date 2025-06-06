Покупаете кондиционер? Вот 5 характеристик, без которых он будет бесполезен

Покупка кондиционера, будь то первое устройство, замена или дополнительная установка, требует взвешенного подхода. Правильный выбор обеспечит комфорт и сэкономит ресурсы, а ошибки могут обернуться лишними затратами.

О ключевых технических аспектах, которые важно учитывать при покупке кондиционера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт компании Daikin .

Внутренний и внешний блоки

Большинство современных кондиционеров состоят из двух блоков: внутреннего и внешнего. Такая система называется сплит-системой. Внутренний блок устанавливается на стену в помещении, внешний - на наружной стене дома или рядом с ним на земле. Внешний блок отвечает за отвод или забор тепла из внешней среды, а внутренний регулирует температуру в помещении.

Существуют также мобильные кондиционеры, в которых все компоненты объединены в одном корпусе. Однако такие устройства менее эффективны, более шумные и громоздкие, а для их работы все равно требуется выход воздуха наружу, что делает их условную "мобильность" сомнительной.

Виды внутренних блоков (сплитов)

Выбор типа внутреннего блока зависит от планировки и площади помещения:

Настенный - наиболее популярный вариант. Устанавливается высоко на стене и подходит для охлаждения одного помещения.

Напольный - крепится ближе к полу. Также предназначен для одного помещения.

Канальный (скрытый) - используется в центральных системах кондиционирования. Воздух распределяется через вентиляционные каналы в потолке и стенах, что позволяет охлаждать весь дом.

Система с одним или несколькими внутренними блоками

Система кондиционирования может быть односплитовой или мультисплитовой. Выбор зависит от планировки жилья, количества помещений и долгосрочных потребностей.

Односплитовая система

Один внешний блок соединяется с одним внутренним. Между ними - электрический кабель и медные трубки, по которым циркулирует хладагент. Это хороший выбор при наличии свободного места на улице и при необходимости охладить только одно или два помещения.

Ключевые особенности:

Один внешний блок и один внутренний

Охлаждение или обогрев одного помещения

Простая установка.

Мультисплитовая система

Один внешний блок обслуживает сразу несколько внутренних, при этом каждый блок может работать автономно - главное, чтобы все одновременно либо охлаждали, либо обогревали. Такой вариант особенно актуален для квартир и домов с ограниченным внешним пространством.

Но монтаж мультисплит-системы требует более тщательного планирования еще на этапе ремонта.

Ключевые особенности:

Один внешний блок и до пяти внутренних

Возможность охлаждения или обогрева до пяти помещений

Индивидуальные настройки температуры для каждой комнаты.

Мощность кондиционера

Когда производители говорят о "размере" кондиционера, чаще всего речь идет не о габаритах, а о его мощности - то есть, насколько эффективно он может охлаждать или обогревать конкретное помещение.

На необходимую мощность влияют сразу несколько факторов: площадь комнаты, ее ориентация по сторонам света, количество окон и дверей, а также климатические условия региона. Поэтому перед покупкой стоит проконсультироваться с производителем или установщиком - так вы подберете оптимальную модель под конкретные условия.

Ориентировочные рекомендации для южных комнат:

до 15 м квадратных - модель мощностью 1,5 кВт

до 25 м квадратных - 2,0 кВт

до 30 м квадратных - 2,5 кВт

до 40 м квадратных - 3,5 кВт.

Слишком мощный прибор будет потреблять больше энергии, чем нужно. А если мощности не хватит - кондиционер просто не справится со своей задачей. Поэтому здесь важно найти "золотую середину".

Дизайн и стиль

Современные кондиционеры давно вышли за рамки утилитарного устройства. Производители предлагают модели в различных цветах, формах и даже с возможностью кастомизации - от матовых черных до устройств с дизайнерскими панелями.

Если для вас важно, чтобы техника вписывалась в интерьер, обращайте внимание на линейки с дизайнерскими решениями. Кондиционер может стать частью вашего стиля, а не просто техникой на стене.