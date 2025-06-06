Купуєте кондиціонер? Ось 5 характеристик, без яких він буде марний

Купівля кондиціонера, чи то перший пристрій, чи то заміна, чи то додаткове встановлення, вимагає зваженого підходу. Правильний вибір забезпечить комфорт і заощадить ресурси, а помилки можуть обернутися зайвими витратами.

Про ключові технічні аспекти, які важливо враховувати під час купівлі кондиціонера, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт компанії Daikin .

Внутрішній і зовнішній блоки

Більшість сучасних кондиціонерів складаються з двох блоків: внутрішнього і зовнішнього. Така система називається спліт-системою. Внутрішній блок встановлюється на стіну в приміщенні, зовнішній - на зовнішній стіні будинку або поруч із ним на землі. Зовнішній блок відповідає за відведення або забір тепла із зовнішнього середовища, а внутрішній регулює температуру в приміщенні.

Існують також мобільні кондиціонери, в яких усі компоненти об'єднані в одному корпусі. Однак такі пристрої менш ефективні, галасливіші та громіздкіші, а для їхньої роботи все одно потрібен вихід повітря назовні, що робить їхню умовну "мобільність" сумнівною.

Види внутрішніх блоків (сплітів)

Вибір типу внутрішнього блоку залежить від планування і площі приміщення:

Настінний - найбільш популярний варіант. Встановлюється високо на стіні і підходить для охолодження одного приміщення.

Підлоговий - кріпиться ближче до підлоги. Також призначений для одного приміщення.

Канальний (прихований) - використовується в центральних системах кондиціонування. Повітря розподіляється через вентиляційні канали у стелі та стінах, що дає змогу охолоджувати весь будинок.

Система з одним або кількома внутрішніми блоками

Система кондиціонування може бути односплітовою або мультисплітовою. Вибір залежить від планування житла, кількості приміщень і довгострокових потреб.

Односплітова система

Один зовнішній блок з'єднується з одним внутрішнім. Між ними - електричний кабель і мідні трубки, якими циркулює холодоагент. Це гарний вибір за наявності вільного місця на вулиці та за необхідності охолодити тільки одне або два приміщення.

Ключові особливості:

Один зовнішній блок і один внутрішній

Охолодження або обігрів одного приміщення

Просте встановлення.

Мультисплітова система

Один зовнішній блок обслуговує відразу кілька внутрішніх, водночас кожен блок може працювати автономно - головне, щоб усі одночасно або охолоджували, або обігрівали. Такий варіант особливо актуальний для квартир і будинків з обмеженим зовнішнім простором.

Але монтаж мультиспліт-системи вимагає більш ретельного планування ще на етапі ремонту.

Ключові особливості:

Один зовнішній блок і до п'яти внутрішніх

Можливість охолодження або обігріву до п'яти приміщень

Індивідуальні налаштування температури для кожної кімнати.

Потужність кондиціонера

Коли виробники говорять про "розмір" кондиціонера, найчастіше йдеться не про габарити, а про його потужність - тобто, наскільки ефективно він може охолоджувати або обігрівати конкретне приміщення.

На необхідну потужність впливають одразу кілька чинників: площа кімнати, її орієнтація за сторонами світу, кількість вікон і дверей, а також кліматичні умови регіону. Тому перед покупкою варто проконсультуватися з виробником або установником - так ви підберете оптимальну модель під конкретні умови.

Орієнтовні рекомендації для південних кімнат:

до 15 м квадратних - модель потужністю 1,5 кВт

до 25 м квадратних - 2,0 кВт

до 30 м квадратних - 2,5 кВт

до 40 м квадратних - 3,5 кВт.

Занадто потужний прилад споживатиме більше енергії, ніж потрібно. А якщо потужності не вистачить - кондиціонер просто не впорається зі своїм завданням. Тому тут важливо знайти "золоту середину".

Дизайн і стиль

Сучасні кондиціонери давно вийшли за рамки утилітарного пристрою. Виробники пропонують моделі в різних кольорах, формах і навіть з можливістю кастомізації - від матових чорних до пристроїв з дизайнерськими панелями.

Якщо для вас важливо, щоб техніка вписувалася в інтер'єр, звертайте увагу на лінійки з дизайнерськими рішеннями. Кондиціонер може стати частиною вашого стилю, а не просто технікою на стіні.