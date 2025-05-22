Почему не работает кондиционер: не вызывайте мастера, пока не проверите эти 5 вещей

Нередко случается ситуация, когда кондиционер не включается после длительного простоя, например, с осени до весны. Прежде чем вызывать мастера, стоит проверить несколько простых вещей самостоятельно.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в чем могут заключаться наиболее распространенные проблемы с кондиционерами и что делать в таких случаях.

Проверьте питание

Убедитесь, что кондиционер подключен к розетке и она исправна. Обязательно осмотрите распределительный щиток, чтобы проверить, не сработал ли автоматический выключатель, отвечающий за линию кондиционера. Если он выключен, его нужно включить.

Также осмотрите предохранители, если вместо автоматов установлены плавкие вставки, поскольку они могут перегореть. В случае повреждения предохранителя стоит обратиться к электрику для его замены. Проверьте вилку и кабель - они должны быть целыми и надежно подключенными.

Осмотрите пульт управления

Иногда проблема заключается в разряженных батарейках пульта дистанционного управления. Даже если на дисплее пульта отображаются настройки, кнопки могут не работать из-за слабого заряда батареек. Стоит заменить батарейки на новые и повторить попытку включить кондиционер.

Это простая и быстрая проверка, которая часто решает проблему. Если после замены батареек кондиционер все еще не реагирует, стоит переходить к другим шагам. Пульт управления должен быть всегда в рабочем состоянии для корректной работы устройства.

Кондиционер - иногда довольно капризный прибор (фото: Freepik.com)

Проверьте настройки кондиционера

Убедитесь, что режим работы кондиционера установлен правильно. Для охлаждения должен быть выбран режим "Cool", обозначенный снежинкой или соответствующим словом. Температура должна быть установлена ниже температуры в комнате, иначе кондиционер не начнет охлаждать.

Избегайте случайной активации авторежима, который может переключить устройство на обогрев. Также проверьте, не включен ли таймер выключения или энергосберегающие режимы. Неправильные настройки часто становятся причиной того, что кондиционер не работает как надо.

Почистите фильтр и осмотрите наружный блок

Загрязненный фильтр значительно снижает эффективность работы кондиционера, поэтому его стоит регулярно чистить. Перед чисткой выключите устройство и снимите фильтр, промойте его теплой мыльной водой или пропылесосьте. Пока фильтр сохнет, можно протереть корпус и очистить внутреннюю часть от пыли.

Не забывайте также о внешнем блоке - он должен быть чистым и свободным от пыли и грязи. Если внешний блок шумит или не работает, это может указывать на более серьезную проблему, для которой нужен мастер. Регулярное обслуживание позволит поддерживать кондиционер в рабочем состоянии дольше.