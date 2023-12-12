Покупает ношеные кроссовки: Николас Карма узнал стоимость лука известного комика Антона Мурафы (видео)

Николас Карма – популярный украинский блогер и артист, который любит спрашивать звезд о стоимости их луков. У парня есть уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", в которой знаменитости и прохожие охотно делятся информацией.
О том, сколько стоит образ украинского комика Антона Мурафы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.
Николас Карма всегда встречает звезд только на улицах Львова, поскольку именно в этом городе он и живет и часто просит их рассказать, сколько стоит их наряды. Блог парня уже достаточно раскручен, поэтому все звезды соглашаются рассказать о ценах своей одежды и искренне общаются с автором рубрики просто улиц.
В этот раз в камеру Николаса попал любимец публики и человек с невероятным чувством юмора - Антон Мурафа, к тому же не один, а со своей девушкой. Он с радостью рассказал Николасу, сколько стоит его лук.
Цену носка его девушки Лизы с узором седечки, которую на одной ноге носит парень и цену своего носка, худи и куртки Adidas, Мурафа не назвал, но отметил, что куртку брал по бартеру, то есть, в обмен на что-то другое.
Особенностью этого выпуска стало то, что Николас почти не задавал вопросы, поскольку по его словам, сорвал голос.
Если посмотреть на Instagram Антона, можно заключить, что он любит свободный стиль и спортивный. Есть. тощие, кроссовки, широкие джинсы, одежда оверсайз. Но иногда он одевает рубашки, гольфы и сапоги. А еще Мурафа любит головные уборы.
Сколько стоит лук Антона Мурафы (фото: instagram.com/murafa)
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