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В Украине могут отключать электроэнергию на 8 часов за раз: к чему быть готовым

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Среда 16 ноября 2022 18:55
В Украине могут отключать электроэнергию на 8 часов за раз: к чему быть готовым На сколько часов будет выключаться электроэнергия в Украине (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска 15 ноября осуществили очередной массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны. Поэтому период отключения электроэнергии может возрасти до шести-восьми часов за раз.

Об этом рассказал аналитик энергетических рынков Максим Белявский в эфире "Сніданку з 1+1".

К чему следует быть готовым

По его словам, аварийные отключения электроэнергии нужны, чтобы сохранить управляемую энергосистему. В результате из-за постоянных ракетных обстрелов время отключения вырастет вдвое.

"Время отключения, безусловно, увеличится, к этому нужно быть готовым. На мой взгляд, время может увеличиться с четырех часов, как в среднем сейчас, до шести-восьми, то есть вдвое", - пояснил эксперт.

Белявский говорит, что это временная ситуация и может занять неделю или даже две. Все будет зависеть от материалов и финансовых ресурсов, имеющихся у энергоэксплуатирующих организаций.

Что должны сделать украинцы

Для того чтобы энергетики как можно скорее все починили, украинцам нужно уменьшить потребление электроэнергии и платить счета за нее. Все потому, что очень необходимо наличие средств на соответствующем рынке, чтобы было за что покупать материалы для ремонтов.

В случае, когда мигает свет, эксперт посоветовал сразу выключать все электроприборы из-за высокого риска выведения их из строя. Также можно использовать выравниватели напряжения.

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