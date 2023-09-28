Хотите вернуть деньги за товар, но цена уже изменилась? Вот как действовать в такой ситуации

Иногда так случается, когда потребитель хочет вернуть деньги за некачественный товар, то узнает, что цена уже изменилась. Следует знать, как защитить свои права в таком случае

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпродпотребслужбы в Facebook .

Как вернуть деньги

Если товар оказался некачественным и доказано, что существенный недостаток возник по вине производителя, а не покупателя, вы имеете право заменить товар на аналогичный или вернуть средства.

Согласно пункту 7 статьи 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" на момент расторжения договора купли-продажи потребитель имеет право:

вернуть сумму указанную в чеке, если стоимость товара уменьшилась

вернуть сумму, указанную на ценнике, если цена товара увеличилась

Поэтому если цена товара уменьшилась, покупатель вправе получить полную сумму, указанную в чеке.

Важно, даже если цена товара увеличилась, то потребитель имеет право получить большую сумму, то есть указанную на ценнике.

Необходимо помнить, что уплаченные за товар денежные средства можно вернуть в день обращения или в течение 7 дней. Если воспользовались услугами интернет-магазина - не более 30 дней.

Что делать, когда разбили товар в магазине

Если в супермаркеты вы случайно зацепили и повредили товар и охрана или администрация магазина требует оплатить стоимость, то необходимо знать, как действовать.

Согласно статье Гражданского кодекса Украины, за риск случайного повреждения имущества несет его владелец. Поэтому покупатель не должен платить деньги за разбитый товар, поскольку он еще не купил его.

Также частью 2 статьи 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" предусмотрено, что "запрещается принуждать потребителя приобрести продукцию ненадлежащего качества или не нужного ему ассортимента".

В случае если вы повредили товар, закон на стороне потребителя.

Однако, если сотрудники магазина не реагируют на статьи, то требуйте составить акт о повреждении, в котором укажите, что повреждение произошло не по вашей вине и по возможности укажите свидетелей.

Следует помнить, что возмещение средств за поврежденный товар может производиться исключительно в судебном порядке. Но уже в суде магазин должен будет доказать, что вы сделали это намеренно.