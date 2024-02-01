Купили технику, а она плохо работает? Вот как вернуть свои деньги

Бывают случаи, когда новая бытовая техника начинает плохо работать. Чтобы защитить свои права и вернуть деньги, нужно знать о некоторых способах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы .

Что нужно сделать

Согласно нормам Закона Украины "О защите прав потребителей" в случае обнаружения в течение установленного гарантийного срока недостатков товара, потребитель вправе обратиться к производителю с письменным заявлением, к которому прилагается копия чека с отметкой о дате продажи, и требовать:

пропорционального уменьшения цены

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок

возмещение затрат на устранение недостатков товара

В случае обнаружения в течение установленного гарантийного срока недостатков, возникших по вине производителя товара, можно потребовать от продавца или производителя:

расторжение договора и возврат уплаченной за товар денежной суммы

требовать замены товара на такой же товар или на аналогичный, из числа имеющихся у продавца

При каких недостатках можно заменить товар

Важно помнить, что существенный недостаток - недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара, возникшего по вине производителя и при этом наделен хотя бы одним из следующих признаков:

он вообще не может быть устранен

его устранение требует более четырнадцати календарных дней

он делает товар существенно другим, чем предусмотрено договором

Недостатки товара должны быть устранены в течение 14 дней с даты его предъявления или с согласия сторон в другой срок.

Что делать, когда вам отказывают

Если ваши права как потребителя нарушены и предприятие отказывается удовлетворить в соответствии с действующим законодательством - обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Закона "О защите прав потребителей".