Кумир молодежи написал "вдохновляющий" гимн Украины на Евро-2024, который заценили легенды сборной

О чем песня "Ми йдемо"

В песне воспевается решимость и сила людей, объединяющихся ради общей цели - достижение побед и возвращение того, что принадлежит им по праву.

“Всю свою жизнь я очень люблю футбол. Помню, как мы играли просто повсюду - на асфальте, на траве, где-то в поле, расставляя ворота из кепок. Помню, как мечтал когда-то, чтобы на стадионе перед матчем пели мой трек. Вдохновившись этим вайбом, и создалась эта песня", - комментирует YAKTAK.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

По словам артиста, "Ми йдемо" - это о непоколебимой вере в лучшее будущее для нашего народа.

"Каждый здесь обещает держать удар и идти до конца вместе со своими собратьями, что подчеркивает глубокие чувства братства и поддержки", - говорит певец.

Эта песня, которая легко может стать фанатской песней, которую будут петь наши болельщики, является мощным призывом к объединению и напоминанием о том, что вместе можно преодолеть любые трудности и достичь поставленных целей.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

После релиза многие известные украинские футболисты и легенды сборной поддержали трек. Среди них Андрей Пятов, Роман Зозуля, Даниил Бескоровайный, Александр Пихаленок, Игорь Харатин, Даниил Игнатенко, Никита Шевченко, Денис Бойко, Назарий Русин, Александр Сирота, Назар Волошин и многие другие.

Они опубликовали фрагменты трека на своих страницах в Instagram.

Скриншоты stories украинских футболистов

К сожалению, первый матч на Евро-2024 сборная Украины сыграла неудачно, разгромно проиграв румынам .

Но Ярослав верит, что мы еще сможем сплотиться. А этот трек - объединить и вдохновить наших людей. Ведь песня, как заявляет YAKTAK, не только о футболе и спорте: она еще и о том, что нужно вставать и идти вперед.

"Она частично о войне, о жизни и, самое главное, о силе украинцев постоянные испытания, борьбу и нашу жизнь", - резюмирует певец.