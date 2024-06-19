Кумир молоді написав “надихаючий" гімн України на Євро-2024, який зацінили легенди збірної

Про що пісня “Ми йдемо"

У пісні оспівується рішучість і сила людей, які об'єднуються заради спільної мети - досягнення перемог і повернення того, що належить їм по праву.

"Все своє життя я дуже люблю футбол. Памʼятаю, як ми грали просто всюди - на асфальті, на траві, десь в полі, розставляючи ворота з кепок. Памʼятаю, як мріяв колись, щоб на стадіоні перед матчем співали мій трек. Надихнувшись цим вайбом і створилася ця пісня", - коментує YAKTAK.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

За словами артиста, "Ми йдемо" - це про непохитну віру у найкраще майбутнє для нашого народу.

“Кожен тут обіцяє тримати удар і йти до кінця разом зі своїми побратимами, що підкреслює глибокі почуття братерства та підтримки", - говорить співак.

Ця пісня, яка легко має шанси стати фанатською піснею, яку співатимуть наші вболівальники, є потужним закликом до об'єднання і нагадуванням про те, що разом можна подолати будь-які труднощі та досягти поставлених цілей.

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

Після релізу багато відомих українських футболістів і легенд збірної підтримали трек. Серед них Андрій Пятов, Роман Зозуля, Данило Бескоровайний, Олександр Піхальонок, Ігор Харатін, Данило Ігнатенко, Микита Шевченко, Денис Бойко,Назарій Русин, Олександр Сирота, Назар Волошин та багато інших.

Вони опублікували фрагменти треку на своїх особистих сторінках в Instagram.

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На жаль, перший матч на Євро-2024 збірна України зіграла невдало, розгромно програвши румунам.

Але Ярослав вірить, що ми ще зможемо згуртуватися. А цей трек - обʼєднати та надихнути наших людей. Адже пісня, як заявляє YAKTAK, не лише про футбол та спорт: вона ще й про те, що “потрібно вставати і йти вперед”.

“Вона частково про війну, про життя і, найголовніше, про силу українців постійні випробування, боротьбу та наше життя", - резюмує співак.