Культура вне политики? Как гости и участники Берлинале высказывали свою политическую позицию

В прошлые годы фестиваль открыто выражал свою политическую позицию. В 2023 году, например, организация официально продемонстрировала поддержку Украины после начала полномасштабного вторжения, а также поддержку женщин в Иране в их борьбе за права.

Однако в этот раз ситуация оказалась более сложной. Во время официальных мероприятий, таких как красная дорожка, церемонии открытия и закрытия, а также торжественные вручения наград и кинопремьеры, снова несколько раз упомянули поддержку Украины и женщин в Иране. Однако, когда речь заходила об острейшем вопросе в Германии - израильско-палестинский конфликт, организаторы и участники пытались как можно осторожнее избегать этой темы. Это объясняется тем, что в Германии поддержка Палестины очень спорная и может даже вызвать обвинения в антисемитизме.

Во время кинофестиваля "Берлинале 2024" упоминали о полномасштабной войне в Украине (фото: РБК-Украина)

Кроме вопроса Палестины, другая проблема, которая сейчас очень актуальна для страны, это активность ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), политика которой очень серьезно настроена против мигрантов и члены которой неоднократно выражали свое желание депортировать из страны иммигрантов в первом и втором поколении.

Большое возмущение публики вызвало приглашение на фестиваль пятерых членов этой партии. Впоследствии приглашения были отменены, но негативная реакция не утихла.

Во время церемонии открытия директор фестиваля Мариетт Ризенбек ответила на это следующими словами.

"На Берлинале есть много пространства для диалога. Между людьми и для искусства, но здесь нет места для ненависти. Ненависти нет места среди наших гостей. Она не будет поддерживаться. Многие люди в команде Берлинале, многие наши друзья или знакомые обеспокоены намерениями депортировать из страны людей с мигрантским прошлым. Они хотят их выбросить. И это то, чего мы не можем и не будем терпеть", - сообщила она под аплодисменты присутствующих.

В своей речи директор также привлекла внимание к войнам и конфликтам в Украине, Иране, на Ближнем Востоке и в Судане.

На церемонии открытия ковровую дорожку фестиваля заполнили десятки профессионалов индустрии, скандируя "защитите демократию", которых собрали организаторы Берлинале с целью продемонстрировать, что они неуклонно выступают против правого экстремизма после споров о приглашении членов AfD.

Некоторые высказывали свою политическую позицию через одежду. Модель Папис Лавдей вышел на дорожку, держа плакат "Нет расизму! Нет AfD", надев белую накидку с надписью "Больше эмпатии" на спине, а актриса Фелина Роган продемонстрировала бусы с бриллиантовыми буквами "FCK AFD".

Многие гости использовали собственную одежду для донесения важных месседжей (фото: РБК-Украина)

Другим способом выразить протест были значки и надписи "Ceasefire now" в поддержку Палестины. Однако, несмотря на определенную популярность среди приглашенных гостей, они вызвали контроверсии в немецких СМИ, которые считали их проявлением антисемитизма.

Некоторые гости открыто приходили на дорожку с фото и именами жертв атак в Газе, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Фото и имена погибших в Секторе Газа (фото: РБК-Украина)

Одна из красных дорожек выпала на день смерти российского оппозиционера Алексея Навального, чем не могли не воспользоваться его сторонники. Они пришли в Фанзону с большим плакатом, который несколько раз успели снять камеры и папарацци.

Федеральный министр культуры Германии Клаудия Рот выразила поддержку Украине.

"Жестокая и трагическая война длится в Украине уже 2 года. Редко когда ложь военачальника была более печально известной, чем ложь Владимира Путина. И редко когда дело украинцев, борющихся за свою страну, было более справедливым", - сказала она.

На кинофестивале вспомнили о скончавшемся в тюрьме российском оппозиционере Навальном (фото: РБК-Украина)

Во время этой речи она использовала слово "террористы" для описания ХАМАСа.

"[В прошлом году] мы выразили солидарность с мужественными женщинами и мужчинами в Иране, которые противостояли режиму, угрожающему любой форме сопротивления", - сказала Рот.

"Потом настал день, который стал глубоким поворотным моментом для людей в Израиле, для еврейского народа во всем мире, и для всех нас. Варварское нападение террористов ХАМАСа на мирных людей, мирно праздновавших фестиваль. Тот октябрь был днем убийств, разрушений. Днем, когда произошли сотни изнасилований и захватов заложников - это ужас, который все еще продолжается. Верните их домой. Немедленно! Я чувствую глубокий стыд, когда вижу волну насилия против еврейского народа в нашей стране, за которую мы переживем день за днем, в том числе и в Берлине", - добавила она под громкие аплодисменты в Берлинском дворце.

Федеральное министерство культуры Германии Клаудия Рот (фото: РБК-Украина)

Также во время фестиваля к публике обратился мэр Берлина Кай Вегнер, напомнив о второй годовщине полномасштабной войны и призвав профессионалов индустрии "не отводить глаза".

Оксана Забужко воспользовалась церемонией закрытия фестиваля, которую посетили сотни гостей со всего мира, как платформой для выражения поддержки Украины и привлечения внимания мировой общественности к тому, что война продолжается уже два года.

Кроме того, посетители фестиваля получили мрачное напоминание о том, что война в Украине продолжается, когда сирена воздушной тревоги на телефоне Забужко прервала пресс-конференцию членов международного жюри, которая транслировалась десятками журналистов со всего мира.

An air raid siren went off on Oksana Zabuzhko's phone during a press conference at Berlinale.



The Ukrainian writer is a member of the main jury of the Berlin International Film Festival, which opened yesterday, 15th of February.



Oksana Zabuzhko explained to those present that… https://t.co/VAEFycP6Y1 pic.twitter.com/Y1fvHhuc44